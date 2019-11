Kaum Geld vom Land für die Kreisstraßen

Neuruppin

Eigentlich müsste sich Kreiskämmerer Arne Kröger freuen. Denn auch in diesem Jahr wird der Landkreis Ostprignitz-Ruppin viel weniger Geld als geplant ausgeben.

Doch Kröger ist keinesfalls glücklich darüber, dass er für den Landkreis gut zehn Millionen Euro in das nächste Jahr schieben kann. Denn der Grund dafür ist nicht etwa, dass die Verwaltung besonders wirtschaftlich gearbeitet hat. Vielmehr hat der Landkreis zunehmend Probleme, Personal für freie Stelle zu finden. „Teilweise wird jede zehnte Stelle nicht besetzt“, sagt Kröger.

Vier Anträge, erst einer vom Land bewilligt

Das spart natürlich Geld bei den Personalausgaben. Andererseits kann der Landkreis viele geplante Projekte gar nicht umsetzen, weil die vom Land zugesagten Förderbescheide nicht eingegangen sind. Allein bei den Radwegen betrifft das laut Kröger eine Summe von fast fünf Millionen Euro. Das heißt, die maroden Fahrradpisten können frühestens im nächsten Jahr saniert werden.

Ähnlich sieht es bei den Kreisstraßen aus. Vier Projekte hatte der Kreis im März beim Land für dieses Jahr beantragt, darunter die Straße von Schwanow bis zum Ortseingang Braunsberg, die Kreisstraße innerhalb von Zechow und die Straße von der Kreisgrenze vom Havelland nach Giesenhorst sowie die Straße der Jugend in Kyritz. Doch lediglich für ein Projekt, die Straße in Kyritz, gab es einen Förderbescheid – dieser ging aber erst in der vergangenen Woche ein, so dass die Arbeiten voraussichtlich im August 2020 beginnen werden.

Das Geld war schon alle

Auf eine Anfrage hatte das Land dem Kreis im Juli erklärt, dass die Förderbescheide nicht erteilt werden könnten, da das zur Verfügung stehende Geld bereits ausgeschöpft sei, teilte Kreissprecherin Eylin Roß am Donnerstag mit. Der Landeszuschuss beträgt 75 Prozent bei der Sanierung von Kreisstraßen, die restlichen 25 Prozent muss der Kreis aufbringen.

Ob das im nächsten Jahr besser klappen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin sind im Entwurf des Kreishaushaltes für 2020 laut Kämmerer Kröger Investitionen in Höhe von 18 Millionen Euro vorgesehen. „Wir haben einen erheblichen Investitionsstau“, sagt der Kämmerer. Das liege auch daran, dass der Kreis für Projekte einfach keine Angebote erhalte, weil es nicht genügend Handwerker und Bauingenieure gebe. Das betreffe auch die Sanierung von Schulen.

Der Kreis hatte sich verrechnet

Die Fraktionschefs von CDU, Sebastian Steineke, und die Linke, Ronny Kretschmer, würden sich freuen, wenn die Kreistagsabgeordneten von der Verwaltung eine Übersicht bekommen würden, welche Projekte um mindestens ein Jahr verschoben werden. Steineke glaubt aber nicht, dass daran allein das Land und fehlende Bewerbungen von Firmen Schuld sind. Der Neuruppiner Jurist verwies auf den geplanten Neubau der Kita Li-La-Sausewind und des Hauses für die Arbeitslehre an der Neuruppiner Puschkinstraße. Der Kreis habe erst beim Beantragen des Zuschusses festgestellt, dass die Arbeiten gar nicht wie gedacht gefördert werden könnten, so Steineke. Dadurch fehlten dem Kämmerer in seinen Berechnungen plötzlich 1,8 Millionen Euro.

Der Entwurf des Kreishaushaltes wurde gestern beim Kreis- und Finanzausschuss diskutiert. Die Entscheidung fällt der Kreistag am 5. Dezember in Neuruppin.

Von Andreas Vogel