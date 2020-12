Neuruppin

Angesichts der steigenden Corona-Infektionen im Kreis Ostprignitz-Ruppin verabschieden sich erste Kirchengemeinden von ihren Plänen für Weihnachtsgottesdienste.

Die evangelische Kirchengemeinde in Neuruppin wird Heiligabend und an den Feiertagen keine Gottesdienste veranstalten, bei denen Menschen an einem Ort zusammenkommen. Ab sofort sagt sie alle Präsenzveranstaltungen ab. Das gilt für Neuruppin, Alt Ruppin, Bechlin, Treskow, Wuthenow, Wulkow, Krangen und Storbeck bis zum 10. Januar.

Dazu hat sich der Gemeindekirchenrat am Dienstagabend durchgerungen, sagt dessen Vorsitzende Annemarie Nippraschk auf Nachfrage. Eines ist ihr dabei wichtig: „ Gottesdienste sind nicht abgesagt, sie finden in anderer Form statt.“ Unter anderem bereitet die Gemeinde Online-Andachten vor.

Gottesdienste unter freiem Himmel wären in Neuruppin zu aufwändig

Zwischenzeitlich hatte die Gemeinde auch an eine Heiligabendandacht auf dem Schulplatz unter freiem Himmel gedacht, statt sich in der Kirche zu treffen. Doch das wäre zu aufwändig geworden.

Freiluftgottesdienste dürfen „nur in einem umfriedeten Raum“ stattfinden, sagt Matthias Puppe, der Superintendent des Kirchenkreises: „Da reicht kein Flatterband als Absperrung.“ Ein Bauzaun hätte es mindestens sein müssen, damit genau kontrolliert werden kann, wer an der Andacht teilnimmt. Vorherige Anmeldungen sind ohnehin Pflicht.

Weihnachtsgottesdienste finden in Neuruppin diesmal nur in anderer Form statt. Quelle: Peter Geisler/Archiv

Der Kreiskirchenrat hatte bereits am Montag allen Gemeinden empfohlen, auf Gottesdienste mit Anwesenheit von Gläubigen zu Weihnachten in diesem Jahr zu verzichten.

Jede Kirchengemeinde entscheidet selbst, was sie verantworten will

„Das ist nur eine Empfehlung“, sagt Matthias Puppe, keine Anordnung. „Jede Gemeinde entscheidet vor Ort selbst, wie sie mit der Situation umgeht.“

Die Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben hat schon vor einer Woche entschieden, zu Weihnachten keine Präsenzgottesdienste zu veranstalten, um das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden. Stattdessen bekommt dort jedes Gemeindemitglied einen Brief mit einer kleinen Anleitung für eine private Andacht zu Hause mit einem Liedtext und einer Kerze.

Heiligabend werden um 17 Uhr in der Gemeinde sämtliche Kirchenglocken läuten, sagt Pfarrerin Rose Möllhoff-Mylius. Jeder kann so am 24. Dezember um 17 Uhr vor die Tür treten und seine eigene kleine Andacht feiern und ist doch gedanklich mit allen anderen verbunden.

Die evangelische Gemeinde Wittstock hält an ihren Plänen für drei Andachten zu Heiligabend weiter fest. Sie hat nur das Kindermusical abgesagt, weil Gesang wegen der Infektionsgefahr auf keinen Fall erlaubt ist.

Auch in Lindow sind für Heiligabend noch drei Andachten oder Gottesdienste in der Kirche geplant. Maximal 150 Menschen dürften dazu zusammenkommen, zitiert Pfarrer Holger Baum die Vorschriften. Wer kommen will, muss sich zwingend vorab anmelden. „Aber bis jetzt haben wir noch nicht so viele Anmeldungen“, sagt Baum. „Die Menschen sind eher vorsichtig.“

In Rheinsberg und in der Gemeinde Temnitz haben die Gemeindekirchenräte noch nicht abschließend entschieden.

Katholische Gemeinde mietet die große Pfarrkirche von Neuruppin

Die katholische Gemeinde in Neuruppin plant derzeit Heiligabend drei Gottesdienste und hat extra die große Pfarrkirche in Neuruppin gemietet. Dort könnten etwa 100 Christen mit viele Abstand, Mundschutz und ohne Gemeindegesang zusammenkommen. Wenn das erzbischöfliche Ordinariat in Berlin solche Treffen nicht doch noch kurzfristig absagt, so wie es die viel größere evangelische Gemeinde es in Neuruppin getan hat.

„Wir haben es uns nicht leicht gemacht“, versichert Annemarie Nippraschk. Rein rechtlich wären Gottesdienste erlaubt. „Aber ist alles, was erlaubt ist, auch geboten?“, fragt sie. Auch aus Gründen der Solidarität.

Das sieht Superintendent Puppe ähnlich. Wenn die Bundeskanzlerin einen Lockdown für alle verkündet, sich Vereine und andere Gruppen nicht treffen dürfen – wie geht die Kirche damit um? Das müsse jede Gemeinde für sich beantworten, sagt er. Eines stehe in jedem Fall, fest: „ Weihnachten fällt nicht aus, kann es gar nicht. Das wurde schon vor 2000 Jahren entschieden.“ Immerhin ist es das Fest Jesu Geburt.

Von Reyk Grunow