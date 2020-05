Neuruppin: Kritik wegen fehlender Regeln bei Corona-Lockerungen im Breitensport

Neuruppin

Sport im Verein fiel in den vergangenen Wochen flach. Wegen Corona wurden alle Trainingseinheiten gestrichen, die Anlagen blieben geschlossen. Nun gibt es wieder Bewegung in diesem Bereich. Das Aufatmen über die Lockerungen beim Vereinssport fällt allerdings bei den Verantwortlichen eher flach aus.

Klar sei es super, dass ab Freitag die Vereine theoretisch wieder Training anbieten können. Zumindest draußen. Und kontaktlos. Denn die Vereinsmitglieder warten sehnsüchtig darauf. „Aber wir brauchen mehr Klarheit darüber, was geht und was nicht geht“, stellt Ingo Lamprecht klar.

Verantwortung an erster Stelle

Ein offizielles Regelwerk aber, in dem konkret steht, welche Auflagen die Vereine erfüllen müssen, sei nicht da, so der Geschäftsführer von MSV Neuruppin, der knapp 800 Mitglieder zählt. Nur einen Leitfaden des DFB gebe es.

Auf einen Verdacht hin alles zu öffnen, kommt für Lamprecht aber nicht in Frage. „Ich bin eher der vorsichtige Typ. Und wir haben auch eine Verantwortung unseren Mitgliedern gegenüber.“

MSV-Geschäftsführer Ingo Lamprecht.

Lamprecht hofft dennoch, dass der Trainingsbetrieb auf dem MSV-Gelände ab nächste Woche losgehen kann. Dass bis dahin konkrete Richtlinien vorliegen. Das gilt aber vorerst nur für den Erwachsenensport. Dass auch Kinder schnell wieder trainieren können, glaubt er eher nicht. Denn da sei die Verantwortung noch größer. „Da müssen wir auf Nummer sicher gehen.“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Thomas Krieglstein. Der Geschäftsführer des Kreissportbunds Ostprignitz-Ruppin kritisiert die fehlenden Richtlinien – aber auch die Lockerungen im Land Brandenburg insgesamt, durch die kaum mehr als ein Lauftraining ermöglicht werde. „Diese Lockerungen bringen uns auf dem flachen Land nicht weiter.“ Denn Platz zum Trainieren sei in der Region – anders als in großen Städten – ohnehin da.

Thomas Krieglstein (Mitte) kümmert sich als Geschäftsführer des Kreissportbunds Ostprignitz-Ruppins um die Fragen aller Sportvereine in der Region.

Krieglstein, der Ansprechpartner der rund 160 Vereine im Kreis mit ihren etwa 13.000 Mitgliedern ist, fehlen auch weitreichende Pläne. Die Vorstellung des Landes, dass eine Woche Vorlauf reicht, sieht er als problematisch. Das möge im Profibereich zutreffen, den die Politik besonders im Blick habe. Beim Breitensport, der meistens ehrenamtlich organisiert ist, sei das nicht machbar. „Die Vereine müssen sich informieren, alles planen und vorbereiten, und dann auch noch alle ihre Mitglieder informieren.“

Trotzdem wollen fast alle Vereine wieder so schnell wie möglich wieder Training anbieten. Täglich erhält er Anrufe mit Nachfragen dazu, so der Chef des Kreissportbunds.

Über 30 Anträge auf Ausnahmegenehmigung

Auch beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind über 30 Anträge von Vereinen auf Genehmigung von Sportausübung bis Mitte vergangener Woche eingegangen, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Damals war noch eine Ausnahmeerlaubnis für Nutzung von Vereinsanlagen vorgeschrieben. Und diese gab es auch nur für Individualsportarten wie Tennis, Golf oder Rudern. Der Kreis erlaubte das Einzeltraining in 29 Fällen. Bei fünf Anträgen gab es Absagen, vor allem weil es dabei um Hallensport wie Tischtennis ging.

Neben der Fragen des Trainingsbetriebs haben die Vereine wegen Corona aber auch mit vielen anderen Fragen zu kämpfen. So sei immer noch ungeklärt, wie es mit dem Rehabilitationssport weitergeht, der im Kreis weit verbreitet und für die Betroffenen extrem wichtig ist, kritisiert Krieglstein.

Unklar sei auch, wie es mit den geplanten Sportveranstaltungen weitergeht. Der Geschäftsführer des Kreissportbunds bezeichnet die dazu vom Land aufgestellten Regeln als „Makulatur“, da diese nur beim Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen klare Zahlen benennen. Das Sportministerium schweigt dazu auf MAZ-Anfrage.

Von Celina Aniol