Neuruppin: Künstlerin Franziska Zänker sucht neues Atelier

Alt Ruppin

Den Neumühler Weg runter, über die Alt Ruppiner Schleusenbrücke und schließlich zum Kornspeicher – Franziska Zänker hat nicht gezählt, wie oft sie den Weg zu ihrem Atelier geradelt ist. Seit fast 18 Jahren arbeitet sie in einem großen Raum im Erdgeschoss des Kornspeichers Neumühle. „Es ist wie ein zweites Zuhause geworden“, sagt sie. „Wie ein zweites Wohnzimmer.“

Doch die Holzgestalterin muss ihr Atelier verlassen. Der Kornspeicher ist verkauft worden. Bis Ende kommenden Jahres muss die Neuruppinerin neue Räume gefunden haben, wo sie ihre Kunst entstehen lassen kann.

Franziska Zänker hat ihr Atelier im alten Kornspeicher Neumühle. Sie sucht neue Räume – sie dürfen auch sanierungsbedürftig sein. Quelle: Henry Mundt

Zänker weiß schon lange, dass sie sich auf einen Umzug vorbereiten muss. Schon zu Jahresanfang begann sie sich umzuhören und nach neuen Räumen zu suchen. Bisher erfolglos. „Es gibt nicht mehr so viel Leerstand“, sagt sie. „Für wenig Geld ist nichts zu haben.“

Spätestens ab Mitte 2022 braucht Zänker einen oder mehrere Räume – eine Arbeitsfläche von insgesamt mindestens 45 Quadratmetern. Weniger Platz sollte es nicht sein, denn Zänker bringt auch ihre Drechselbank und andere schwere Maschinen mit.

Beliebt: Adventsschmuck von Franziska Zänker. Quelle: Henry Mundt

Im besten Falle gibt es dort bereits einen Starkstromanschluss – zumindest aber sollte sich Starkstrom nachrüsten lassen. Zänkers Maschinen ziehen viel Strom. Sie kann sie nicht an einen einen Standardanschluss hängen.

Die vielleicht größte Hürde bei der Suche nach einem neuen Atelier: Die Arbeitsräume sollten in Neuruppin, Nietwerder oder Alt Ruppin sein – nicht weiter als 25 Fahrradminuten vom Neuruppiner Zentrum entfernt. Zänker ist begeisterte Radlerin.

Möbelrestaurator Manfred Neumann kaufte der Kornspeicher 2001 und sanierte ihn. Inzwischen hat das imposante Gebäude neue Besitzer. Quelle: Henry Mundt

Möbelrestaurator Manfred Neumann hatte Zänker das jetzige Atelier einst angeboten, nachdem er den Kornspeicher 2001 gekauft und anschließend aufwändig und liebevoll restauriert hatte. Die beiden kennen sich schon lange. Zänker hatte vor ihrem Studium an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Schneeberg eine Tischlerlehre in Neuruppin absolviert und ein Jahr in Neumanns Werkstatt gearbeitet.

Im April werden Zänker und Neumann 18 Jahre Tür an Tür gearbeitet haben. „Es hat sich einfach sehr gut gefügt“, sagt Zänker. Die Holzgestalterin und der Restaurator unterstützten sich gegenseitig, mitunter nutzte Zänker auch einige von Neumanns großen Maschinen. „Ich werde mir einige Maschinen neu anschaffen müssen.“

Neues Konzept für den Kornspeicher

Noch haben die neuen Eigentümer nicht öffentlich gemacht, wie sie den Kornspeicher, der unter Neumann auch ein beliebter Konzertort geworden war, künftig nutzen wollen. Bis Ende 2022 solle ein neues Konzept erarbeitet werden, so hatte es Neumann vor Kurzem angekündigt. Den Namen der neuen Besitzer verriet er noch nicht. Nur so viel: „Es war eine Sympathieentscheidung.“

Zänker hatte bei ihrer Ateliersuche schon Räume entdeckt, die sie wirklich gerne genutzt hätte. Doch ihre Hoffnungen erfüllten sich nicht. Mitunter macht sie sich Sorgen, dass sie die neuen Atelierräume nicht rechtzeitig findet. Prinzipiell würde sie eine Veränderung jedoch willkommen heißen: „Ich freue mich auf einen Neuanfang.“

Zum 240.Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel gestaltete Künstlerin Franziska Zänker eine "Made by Schinkel"-Fußmatte. Quelle: Henry Mundt

Die Holzgestalterin ist unter anderem bekannt für ihre Amöbiusbänder – kunstvoll verschlungene Schleifen aus dünnen Holzbändern. Zum 240. Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel in diesem Jahr schuf sie zudem „Made by Schinkel“-Fußmatten für die Kirchen in Wuthenow und Krangen. Im Fontanejahr hatte sie mit Sprüh-Schablonen experimentiert.

Von Frauke Herweg