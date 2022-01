Neuruppin

Die Pläne für den Umbau der Landesstraße L167 in Neuruppin werden konkreter. Der Landesstraßenbetrieb will voraussichtlich im Herbst damit beginnen, teilt die Neuruppiner Stadtverwaltung jetzt im Bauausschuss mit.

Der Landesbetrieb will in den nächsten Jahren die Strecke vom Seedamm, durch die Steinstraße und einen Teil der Karl-Marx-Straße, vorbei am Rheinsberger Tor, durch die Straße des Friedens und die Wittstocker Allee bis zur Bundesstraße 167 am Friedhof ausbauen lassen. Rund zwei Jahre sollen die Bauarbeiten an der knapp 1,5 Kilometer langen Strecke dauern. Bis Ende 2024 müssen Autofahrer deshalb mit erheblichen Behinderungen in der Neuruppiner Altstadt rechnen.

In der vergangenen Woche hatte eine Jury entschieden, wie das Areal rund um den Bahnhof Rheinsberger Tor einmal aussehen soll. Das Büro WES Landschaftsarchitektur aus Berlin hatte den Wettbewerb dazu gewonnen.

Konkretere Pläne für Neuruppins Bahnhof Rheinsberger Tor

So sollen die Busse der neue Busbahnhofes von Neuruppin auf dem jetzigen Parkplatz am Rheinsberger Tor entstehen. Die Busse der Stadtlinien werden aber auch künftig direkt am Rand der Karl-Marx-Straße halten.

Die Busse der Neuruppiner Stadtlinien werden auch nach dem Bau des neuen Busbahnhofs weiter in der Karl-Marx-Straße anhalten. Quelle: Reyk Grunow

Den Parkplatz will die Stadt in die Ernst-Toller-Straße verlegen. Damit das Überqueren der Karl-Marx-Straße einfacher wird, wollen die Planer auf Bordsteinkanten und ähnliche Hürden verzichten. Gehwege, die Straße und der Platz vor dem Bahnhof sollen eine Ebene bilden.

Auf der Karl-Marx-Straße ist zwischen Stadtgarten und Bahnhof eine Mittelinsel geplant, die von der ehemaligen Stadtmauer bis zum Bahnübergang reichen wird. Sie soll es Fußgängen und Radfahrern leichter machen, die breite Fahrbahn zu überqueren.

Bis 2024 soll auch die Straße des Friedens saniert werden, die MAZ-Leser schon vor Jahren zu schlechtesten Straße in ganz OPR gewählt hatten. Quelle: Reyk Grunow

Auch die Straße des Friedens wird dann endlich saniert. MAZ-Leser hatten sie schon vor Jahren zur schlechtesten Straße in ganz Ostprignitz-Ruppin gekürt.

Zwei neue Kreisel für Neuruppins Altstadt

Mit dem Umbau der L167 sollen in der Altstadt zwei Kreisverkehre neu entstehen. Den einen will das Land an der Kreuzung vor dem Seedamm errichten lassen – dort, wo die Ernst-Toller-Straße und die Straße an der Seepromenade als Zufahrt ins Seetorviertel auf die Steinstraße treffen.

Der Kreisel soll auch den Weg für Fußgänger und Radfahrer über die Steinstraße sicherer machen, vor allem im Berufsverkehr.

Vor dem Neuruppiner Schlossgarten am Eva-Strittmatter-Platz soll ein neuer Kreisverkehr entstehen. Quelle: Reyk Grunow

Der zweite neue Kreisverkehr ist am Eva-Strittmatter-Platz neben der St.-Georg-Kapelle geplant. Dort soll durch Kreisel das Zusammentreffen der Straße des Friedens, der Gartenstraße, der Alt Ruppiner Allee, der Wittstocker Allee und des Kastaniensteigs übersichtlicher werden.

Die Arbeiten beginnen nach den bisherigen Plänen in der Steinstraße. Zwischenzeitlich hatte es Gerüchte gegeben, der Landesstraßenbetrieb plane mehrere Bauabschnitte parallel. Aber das wird nicht passieren, sagt Chefplaner Frank Schmidt: „Wir können ja nicht ganz Neuruppin lahmlegen.“

Die Arbeiten beginnen in diesem Jahr aller Voraussicht nach in der Steinstraße. Quelle: Reyk Grunow

Auch so werden die Arbeiten für Problem sorgen, etwa wenn über etliche Monate die Zufahrt zum Seedamm gesperrt wird und Autofahrer sich einen Weg über Alt Ruppin auf die andere Seite des Ruppiner Sees suchen müssen.

Neuruppins stellvertretender Baudezernent Jan Juraschek geht davon aus, dass die Bauarbeiten im Oktober beginnen könnten. Vor dem eigentlichen Straßenbau müssen allerdings noch die Stadtwerke etliche Leitungen im Boden umverlegen oder erneuern.

Von Reyk Grunow