Neuruppin: Landrat kündigt mehr Corona-Kontrollen in den Lokalen an

Die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden in Ostprignitz-Ruppin werden in den Gaststätten ab sofort verstärkt kontrollieren, ob die wegen der Corona-Pandemie angeordneten Gästelisten auch tatsächlich geführt werden. Das hat Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Mittwoch in Neuruppin angekündigt. „Die Listen sind im Fall der Fälle wichtig, um die Kontakte von Infizierten ermitteln zu können.“

Listen widersprechen dem Datenschutz

Bei einer Rücksprache unter den Ordnungsbehörden in der Region ist aufgefallen, dass die Listenpflicht recht unterschiedlich gehandhabt werde, so Reinhardt. Das Wichtigste seien die Telefonnummer, der Name und die Anschrift der Gäste, betonte der Landrat. Demnach drohen bei wiederholten Verstößen „empfindliche Sanktionen“.

Laut Reinhardt müssten die Restaurants die Listen führen, auch wenn damit womöglich gegen den Datenschutz verstoßen wird, weil Adressen und Telefonnummern auch von anderen Gästen eingesehen werden können. Diese Kollision mit dem Infektionsschutzgesetz sei hinzunehmen, so Reinhardt und verwies darauf, dass auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) das Führen von Gästelisten in den Restaurants empfehle.

Im Wiederholungsfall sind „spürbare Sanktionen“ angekündigt

Zur Höhe des Bußgeldes wollte Reinhardt nichts sagen, weil das die jeweilige Bußgeldstelle je nach Höhe des Verstoßes entscheide. Allerdings sollen die Gaststätten erst ermahnt werden, Gästelisten zu führen. Sollte das aber nicht reichen, werde es „spürbare Sanktionen“ geben, so Reinhardt. Neue Corona-Fälle gibt es derzeit im Landkreis aber nicht.

