Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) will das Modell der Pro-Klinik-Holding auflösen und das Neuruppiner Krankenhaus zur alleinigen Mutter der Kliniktöchter machen. Die Folge wäre, dass das neue Konstrukt ein sogenannter Tendenzbetrieb ist, der keinen Gewinn machen darf und bei dem die Mitarbeiter weniger Mitsprache als jetzt hätten.

Marco Liebsch, der Chef des Aufsichtsrates der Klinik-Holding, ist über die Pläne irritiert: Denn nur weil einige Kliniktöchter derzeit Gewinn machen, kann ein Großteil der Investitionen finanziert werden. Zwar ist eigentlich das Land für die Investitionen in den Krankenhäusern verantwortlich – aber das klappt schon seit Jahren nicht so recht. Hinzu kommt, dass sich die Holding wegen der bundesweiten Reformen im Gesundheits- und Pflegebereich derzeit in einem Sanierungsprozess befindet.

Millionen-Darlehen soll 2023 zurück gezahlt werden

Gleichwohl sei das Neuruppiner Krankenhaus bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen, sagte Liebsch am Freitag. Der Aufsichtsrat rechnet in diesem Jahr mit einer ausgeglichenen oder sogar leicht positiven Bilanz. Dafür spreche, dass die Kliniken vom Darlehen des Kreises in Höhe von sieben Millionen Euro – damit wird der Umbau des G-Hauses in eine Ambulanz finanziert – bisher nur die erste Tranche von knapp drei Millionen Euro abgerufen haben. Zudem soll das Darlehen 2023 zurück gezahlt werden.

Zu der Holding gehören neben den Ruppiner Kliniken die Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD), die Pro-Klinik-Service-Gesellschaft, die Medizinische Bildungsakademie Neuruppin ( MBN) und zu gut 30 Prozent auch die Medizinische Hochschule (MHB). Eigentümer der Holding ist der Landkreis.

Kreistag soll schon im Oktober entscheiden

Der Landrat und die zwei Geschäftsführer der Klinikholding, Gunnar Pietzner und Matthias Voth, waren am Freitagnachmittag für keine Stellungnahme erreichbar. Nach MAZ-Informationen soll der Kreistag schon bei seiner Sondersitzung Anfang Oktober über die Abschaffung der Holding befinden. Der Landkreis hat das bisher nicht bestätigt. Beim Kreistag am Donnerstag in Kyritz hieß es lediglich, dass im Oktober über den Haushaltsplan für 2021 gesprochen werden soll.

