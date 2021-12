Neuruppin

„Ein Funken Hoffnung“ – unter diesem Titel haben Agrarbetriebe der Region am Samstagabend viel Freude in die Region getragen. Mit geschmückten und hell erleuchteten Traktoren und Anhängern und natürlich dem Weihnachtsmann kamen sie aus Wildberg nach Neuruppin, um Geschenke zu verteilen.

Der Weihnachtsmann winkte aus einem Rentierschlitten. Quelle: Peter Lenz

Auf ihrer Tour steuerten sie neben mehreren Seniorenheimen und den Ruppiner Kliniken auch den Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums und den Schulplatz an. Überall wurde der weihnachtliche Zug bestaunt. Immerhin winkten der Weihnachtsmann und seine Engel aus einem prachtvollen Rentierschlitten.

Der bunt geschmückte Zug, hier bei einem Halt in der Fehrbelliner Straße. Quelle: Alexander Bergenroth

Bei der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ handelt es sich um eine bundesweite Initiative landwirtschaftlicher Betriebe. Ziel ist es, Menschen in Senioren- und Kinderheimen sowie Krankenhäusern in der Weihnachtszeit am Leben teilhaben zu lassen. In der Region beteiligten sich unter anderem die Agrargenossenschaft Plänitz, das Gut Stöffin, der Wildberger Agrarbetrieb und das Lohnunternehmen Karl Ackermann an der Aktion mit dem Untertitel „Ohne Bauern geht es nicht“. Am Tag zuvor waren sie bereits in Neustadt, Kyritz und Wusterhausen unterwegs.

Von Peter Lenz