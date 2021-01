Neuruppin

Tintenpatrone leer, Scanner defekt, WLAN-Verbindung überlastet: Wenn die Technik streikt, kann das Homeschooling schnell zum Problem werden.

Damit Schüler im Distanzunterricht nicht auf der Strecke bleiben, hat sich die Linken-Bundestagsabgeordnete Kirsten Tackmann etwas überlegt: Seit der vergangenen Woche stellt die Politikerin den Schülern kostenfrei Drucker und Scanner in ihrem Neuruppiner Wahlkreisbüro in der Schinkelstraße zur Verfügung.

Reaktion auf die Lockdown-Verlängerung

Die Hilfsaktion geht auf eine Initiative des Brandenburger Landesverbandes der Linken zurück und ist eine Reaktion auf den bis mindestens Mitte Februar verlängerten Lockdown. Inzwischen beteiligen sich Linken-Politiker in ganz Deutschland.

„Für viele Familien in unserem Landkreis ist Homeschooling ohnehin eine große Belastung“, sagt Paul Schmudlach, Linken-Kreisvorsitzender in Ostprignitz-Ruppin und Mitarbeiter im Wahlkreisbüro von Kirsten Tackmann.

„Wenn dann auch noch die technischen Voraussetzungen wie Laptops oder eine starke WLAN-Verbindung fehlen oder Drucker und Kopierer kaputt sind, wird es richtig schwierig.“

Jakob Schindler im Wahlkreisbüro zusammen mit Paul Schmudlach, Linken-Kreischef in Ostprignitz-Ruppin. Quelle: Jérôme Lombard

Angebot läuft weitgehend kontaktlos

Das Angebot gilt grundsätzlich für alle Schüler und alle an der Schule Beteiligten. Um die Aktion coronakonform und möglichst kontaktlos zu gestalten, müssen sich die Menschen vorab im Neuruppiner Wahlkreisbüro telefonisch oder per E-Mail anmelden.

Auch die Partei-Geschäftsstellen in Kyritz und Wittstock bieten die praktische Unterrichtsunterstützung an. „Nach einer guten Woche erleben wir schon jetzt eine rege Nachfrage nach dem Hilfsangebot“, sagt Paul Schmudlach.

Ohne Drucker keine Musiknoten

Jakob Schindler freut sich über die Initiative der Linken. „Bei uns Zuhause ist momentan der Drucker defekt“, sagt der 18-Jährige. „Ohne das Angebot im Wahlkreisbüro wüsste ich nicht, wie ich meine Noten hätte ausdrucken können.“

Jakob Schindler hat bereits im vergangenen Jahr sein Abitur am Schinkel-Gymnasium gemacht. Bis heute singt er im Schulchor mit, der derzeit nur über Videokonferenzen probt. „Dafür brauche ich meine Noten.“

Kostenlos drucken, scannen, kopieren: Das Hilfsangebot der Linken gilt für alle Schüler. Quelle: Jérôme Lombard

Der Distanzunterricht ist belastend

Wie kompliziert das Lernen auf Distanz sein kann, hat Jakob Schindler im vergangenen Frühjahr selbst miterlebt. „Bei uns lief es sehr schleppend, die digitalen Unterrichtsformate waren noch nicht ausgereift“, sagt er.

Inzwischen sei man mit den Schulclouds und Lernplattformen deutlich besser aufgestellt. Das sieht er bei seiner kleinen Schwester, die in die 11. Klasse des Evangelischen Gymnasiums in Neuruppin geht.

„Für meine Schwester ist vor allem die fehlende Trennung von Schule und der privaten Zeit zuhause eine Belastung“, erzählt Jakob Schindler. Sie verbringe täglich viele Stunden vor dem Computer. In den kommenden Tagen will Jakob Schindler noch einmal in das Linken-Wahlkreisbüro kommen und Unterrichtsmaterialien für seine Schwester ausdrucken.

