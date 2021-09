Das Literaturfestival Neben der Spur bescherte den Besuchern auch in diesem Jahr wieder einige literarische Entdeckungen – unter anderem das Erstlingswerk von Minu D. Tizabi, die mit 22 Jahren Deutschlands jüngste Ärztin wurde. Das Festival findet am Sonntag, 5. September, mit einer Lesung von Björn Stephan seinen Abschluss in Neuruppin.