Neuruppin: MAZ-Aktion Sterntaler 2021 startet

Neuruppin

Die MAZ-Aktion Sterntaler startet wieder pünktlich zur Adventszeit. Die MAZ-Lokalredaktion Neuruppin sammelt Spenden für Bedürftige aus dem Raum Neuruppin. Mit der Hilfe von Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, wollen wir zur Weihnachtszeit Menschen, die es nicht gerade leicht haben im Leben, eine besondere Freude machen.

Die Aktion Sterntaler der MAZ in Neuruppin gibt es jetzt schon seit 16 Jahren. Seit Start der Aktion im Jahr 2005 konnten wir so bereits über 150 000 Euro für bedürftige Familien, Senioren oder soziale Projekte sammeln.

Diesen Erfolg verdankt die Hilfsaktion Sterntaler der großen Spendenbereitschaft der Menschen und der Unternehmen in der Region. Denn die MAZ-Aktion ist ein rein regionales Projekt: Die Spenden kommen aus der Nachbarschaft und fließen in die Nachbarschaft.

In diesem Jahr wollen wir für insgesamt vier Projekte Spenden sammeln, die wir in den kommenden Wochen alle noch etwas ausführlicher vorstellen werden.

Wir hoffen, dass sich die Sterntaler-Spendenschweine wieder füllen. Quelle: Peter Geisler

1. Weihnachts-Präsentkörbe für die 120 Familien, die bei der Tafel als Kunden gelistet sind. Die bekommen zwar wöchentliche Lebensmitteltüten als Unterstützung von der Tafel, doch darin befindet sich nur das Notwendigste. Die Familien sollen sich zur Weihnachtszeit aber auch mal etwas Besonderes gönnen können.

MAZ-Aktion Sterntaler Neuruppin Zur Weihnachtszeit sammelt die MAZ-Aktion Sterntaler für Bedürftige im Raum Neuruppin. Die Spendenprojekte stellen wir in der MAZ vor. Partner der Hilfsaktion ist das Diakonische Werk Ostprignitz-Ruppin, das auch das Spendenkonto führt.

2.Ein Kinderspielzimmer für das Übergangswohnheim für Geflüchtete. In den vergangenen Wochen sind viele neue Flüchtlinge angekommen, darunter 30 Kinder. Die haben aber keinen Platz zum gemeinsamen Spielen, weil das Kinderspielzimmer nahezu leer ist und es kaum Möbel und gar kein Spielzeug gibt.

3. Das Mehrgenerationenhaus Krümelkiste in Neuruppin braucht einen neuen, professionellen Küchenherd. Der Mittagstreff versorgt in der Woche zum Selbstkostenpreis Kinder und Erwachsene, doch der alte Herd ist kaputt gegangen.

Präsentkörbe für die Familien der Neuruppiner Tafel – hier beim Verpacken im vorigen Jahr. Weil die Aktion bei den Bedürftigen so gut ankam, hat Sterntaler Neuruppin das Projekt wieder mit aufgenommen. Quelle: Jérôme Lombard

4.Im begleiteten Wohnen in der Neuruppiner Bahnhofstraße 11 bereitet die Diakonie ehemalige Bewohner des Obdachlosenheims auf das Wohnen in voller Eigenverantwortlichkeit vor. In der spärlich möblierten WG fehlen unter anderen noch Nachttische, in denen die Bewohner ein paar persönliche Gegenstände unterbringen können.

Wir hoffen natürlich wieder auf eine hohe Spendenbereitschaft, damit wir bei den sozialen Projekten ganz viel erreichen können. Im vorigen Jahr konnte sich die MAZ-Lokalredaktion Neuruppin über ganz viele Sterntaler freuen – fast 15.000 Euro kamen zusammen. Die 15.000 Euro-Marke würden wir gern auch in diesem Jahr knacken. Deshalb, liebe Leser, bitten wir Sie: Spenden Sie mit und helfen Sie den Bedürftigen in unserer Nachbarschaft.

Von Kathrin Gottwald