Neuruppin

Bis zum Jahresende soll in der Neuruppiner Bilderbogenpassage auf einer Fläche von gut 900 Quadratmetern eine Bewegungswelt für Kinder von null bis 14 Jahren entstehen. Sie soll montags bis sonntags sowohl für die Horte als auch für Vereine zur Verfügung stehen, sagte am Mittwoch Manfred Wothe, der Vorsitzende des Beirates des Märkischen Sportvereins (MSV).

Der MSV, der 750 Mitglieder in 14 Sparten hat, arbeitet derzeit mit dem Verein Esta Ruppin am Konzept für die Bewegungswelt. Zudem wird bereits nach Personal für das neue Angebot gesucht, sagte Manfred Wothe am Rande des Besuches von Dietmar Woidke im Neuruppiner Volksparkstadion. Der Politiker kam nicht als Ministerpräsident, sondern als Landeschef der SPD, um die Neuruppiner SPD-Bundestagskandidatin Wiebke Papenbrock zu unterstützen.

Anlaufstelle für das Zirkusprojekt von Esta Ruppin

Die Region müsse noch mehr lebenswert für Familien und Kinder gemacht werden, sagt Wiebke Papenbrock. Da passten die Pläne von MSV und Esta für eine Kinderbewegungswelt. „Eltern suchen oft Anlaufpunkte“, sagte auch Christiane Schulz, die Chefin von Esta Ruppin. Sie hofft, dass die Bewegungswelt nicht allein etwas ist, um den Körper zu bewegen, sondern auch den Geist.

Demnach soll in der Bilderbogenpassage künftig auch die Anlaufstelle für das Zirkusprojekt von Esta Ruppin sein. „Der Raum in der Schinkelstraße ist dafür einfach zu klein“, so Christiane Schulz. Sie warnte vor zu großen Erwartungen. Das neue Projekt könne man sich am ehesten als einen dauerhaften Winterspielplatz für Kinder und ihre Eltern vorstellen.

Bauland für Familien wird in Neuruppin benötigt

Vor seinem Besuch im Neuruppiner Stadion hatten sich Woidke und Papenbrock zusammen mit dem Neuruppiner Bürgermeister Nico Ruhle (SPD) einige Konversionsflächen in Neuruppin angesehen. „Wir brauchen Bauland für Familien“, sagte Wiebke Papenbrock.

Woidke ist das durchaus bewusst. Konversion, also das Beseitigen von militärischen Altlasten, sei in Brandenburg ein Hauptthema, schon allein deshalb, weil es in der Mark noch mehr als 100 000 Hektar Fläche gibt, die noch nicht von militärischen Altlasten geräumt wurde. Das Beräumen sei auch eine Frage des Umweltschutzes und werde mit den Jahren sicher nicht preiswerter, so Woidke.

MSV-Präsident Thomas Huch hatte Woidke den neuen Rasenplatz der Fußballer gezeigt und betont, dass der Verein für den Kinder- und Jugendsport stets eine attraktive Adresse sein wolle. „Wir sind auf Ehrenamtler angewiesen“, sagte Woidke. Das sei der Kitt unserer Gesellschaft.

Von Andreas Vogel