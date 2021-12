Am „Klosterhof“ in Neuruppin haben Marco Leppin und sein Team wieder zauberhafte Märchenszenen aufgebaut. Wegen der Corona-Auflagen ist die Märchenwelt nicht ganz so üppig wie in den Vorjahren – ohne Bastelstraße und Bratwurstverkauf. Trotzdem hat der Besuch bei Frau Holle und Schneewittchen am zweiten Advent viele Kinder begeistert.