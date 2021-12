Neuruppin: Mann fliegt mit Falschgeld auf

Neuruppin

Ein 31-Jähriger hat in der Weihnachtsnacht versucht, in der Shell-Tankstelle in der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße mit einem falschen Zehn-Euro-Schein zu bezahlen.

Kassiererin bemerkt den Betrug und ruft die Polizei

Der Kassiererin fiel der Betrugsversuch auf und sie alarmierte die Polizei. Nach einem missglückten Fluchtversuch stoppten die Beamten den Täter und konnten seine Identität feststellen.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde zwar kein weiteres Falschgeld, jedoch Betäubungsmittel und nichtzugelassene Pyrotechnik sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline