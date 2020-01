Neuruppin

Ein 42-jähriger Mann ist am späten Freitagabend in Neuruppin von vier Jugendlichen verprügelt worden. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin war er gegen 23.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Saarland- und Fehrbelliner Straße unterwegs gewesen und hatte die Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie am dortigen Supermarkt randalierten und unter anderem einen Einkaufswagen umher warfen.

Opfer erleidet Prellungen

Der Mann sprach die Jugendlichen an und bat sie, den Einkaufswagen wieder zurückzustellen. Da stellte sich ihm einer der Randalierer in den Weg und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Als sich der Mann zur Wehr setzte, kamen zwei weitere Jugendliche hinzu und verprügelten ihn. Daraufhin ergriff der 42-Jährige die Flucht. Er erlitt eine Prellung am Hinterkopf und eine Schürfwunde am Knie.

Erst am nächsten Tag informierte er die Polizei über den Sachverhalt. Nun wird in dem Fall ermittelt.

Von MAZonline