Mit einem Maulkorb für Schulleiter will der Leiter des Staatlichen Schulamtes Informationen über den Wechselunterricht ab Montag in den Kreisen Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Havelland zurückhalten. Dabei ist das Interesse an den Konzepten für die Rückkehr in den Präsenzunterricht groß.