Neuruppin

Die großen blassgelben Tulpen leuchten mit ihren zarten roten Streifen in den Blütenblättern schon von Weitem. Dicht an dicht stehen sie entlang der Wege auf dem Neuruppiner Kirchplatz. Dazwischen Narzissen und lilafarbene Hyazinthen. Wer vorbeigeht, muss unweigerlich schmunzeln ob der Blütenfülle.

Normalerweise wäre der Platz hinter der Neuruppiner Pfarrkirche so kurz nach der Wintertristesse eher gräulich, aufgelockert allenfalls durch das zarte Grün des ersten Grases. In diesem Jahr aber blüht es plötzlich herrlich bunt. Frühblüher in rauen Mengen sprießen mit einem Mal an mehreren Orten in der Fontanestadt: auf dem Kirchplatz, am Bollwerk, am Bahnhof Rheinsberger Tor, an der Heinrich-Heine- und der Heinrich-Rau-Straße, am Ufer des Ruppiner Sees.

Blumenschmuck als Aufmunterung

Und überall werden die leuchtenden Blüten von Insekten umschwirrt. Die Blüten bietet erste Nahrung für viele Lebewesen.

Bienenweiden gibt es mittlerweile fast an jedem Ort. Überall werden welche angelegt: an Feldrändern, in Kleingärten, auf freien Plätze mitten in der Stadt.

„Aber wir wollten nicht nur eine Insektenweide schaffen“, sagt Yvonne Bethke aus dem Neuruppiner Rathaus. Als die Idee vor zwei Jahren entstand, ging es auch darum, etwas für die Neuruppiner zu tun. Die Frühblüher sollen helfen, die Stimmung zu heben in einer Zeit, in der sie bei vielen Menschen noch eher am Boden liegt: Blumenschmuck als Aufmunterung. Einfach, weil er schön ist.

Einfach schön: Blumen auf dem Kirchplatz in Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Ungefähr 64.000 Blumenzwiebeln wurden in ganz Neuruppin gesetzt. So richtig mitbekommen hat das allerdings kaum jemand. „Wir hoffen, dass die Überraschung gelungen ist“, sagt Christian Wacker vom Stadtservice der Stadtwerke, der für die Frühblüheraktion verantwortlich ist.

Die Idee, solche Frühblüherbeete anzulegen, ist eigentlich schon im Fontanejahr 2019 entstanden. Damals war es aber schon zu spät, um sie noch umzusetzen, sagt Christian Duchrau aus dem Neuruppiner Baudezernat.

Der langjährige Geschäftsführer der Stadtwerke, Joachim Zindler, fand die Idee so gut, dass er im vergangenen Jahr dafür gesorgt hat, dass der Grundstein für die Blütenpracht gelegt wurde, sagt Duchrau.

Maschine bringt die Zwiebeln in die Erde

Mit Spezialtechnik konnten die Beete innerhalb kürzester Zeit angelegt werden, nahezu unbeachtet. Eine Maschine fährt dabei über den Rasen, hebt die Grasnarbe vorsichtig an, lässt hunderte Blumenzwiebeln dicht an dicht auf den freigelegten Boden fallen und deckt das Ganze mit dem angehobenen Gras wieder ab. So lassen sich Tulpen und andere Frühlingsblüher auslegen, aber auch Blumenzwiebeln, die eher im Sommer blühen wie die Lilien entlang der Karl-Marx-Straße auf dem Braschplatz.

Vorteil: Es geht schnell und das Ergebnis überzeugt, findet Christian Wacker. Kleiner Nachteil: Das Angebot einer Drittfirma ist nicht ganz billig. Was auch der Grund ist, dass es noch nicht überall in Neuruppin blüht. Wacker hofft, dass sich vielleicht Firmen finden, die als Sponsor auftreten und helfen, weitere Blühstreifen anzulegen. Platz gäbe es genug.

Von Reyk Grunow