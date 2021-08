Dass die AfD am Freitag ein Sommerfest auf dem Schulplatz feiern will, das passt vielen Neuruppinern gar nicht. Sie rufen zu einer Demonstration dorthin. Die Klimaaktivisten von Fridays for Future sind auch dabei: Sie veranstalten an diesem Tag im Zentrum ohnehin ein 24-Stunden-Klimaaktion – und wollen die Partei als Klimakrisen-Leugner entlarven.