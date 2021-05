Seit sieben Monaten helfen Soldaten der Bundeswehr in Ostprignitz-Ruppin, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Das scheint gelungen: Die Inzidenz im Landkreis gehört inzwischen zu den niedrigsten in Deutschland. Das Gesundheitsamt meldete am Freitag nur einen neuen Corona-Fall.