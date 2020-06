Neuruppin: Mit der Zahl der Solaranlagen wachsen die Sorgen

Neuruppin

Um es vorweg zu nehmen: Ansgar Kuschel weiß nicht, wie viele Solaranlagen es derzeit schon in der Prignitz und im Ruppiner Land gibt. Dabei ist Kuschel Chefplaner bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel, die ihren Sitz in Neuruppin hat und die zuständig für die drei Kreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel ist.

Bei der Planungsgemeinschaft gibt es seit geraumer Zeit auch vermehrt Nachfragen, welche Flächen für neue Solarfelder geeignet wären. Mal geht es um 50 Hektar, mal um 400 Hektar, sagt Kuschel.

Das Problem: Die Planungsgemeinschaft ist für das Ausweisen von Flächen für Solaranlagen nicht zuständig. Denn der Bau von derartigen Anlagen sei im Gegensatz zum Errichten von Windrädern nicht privilegiert, so Kuschel.

Kuschel : Die Kommunen sind zuständig

Das bedeutet, dass für den Bau von Solaranlagen, wenn sie nicht gerade auf Dächern entstehen, in der Regel ein Bebauungsplan notwendig ist – und für diese Pläne ist die jeweilige Kommune zuständig, in der die Anlagen entstehen sollen.

Für Regionalrätin Charis Riemer aus Netzeband ist diese Situation unbefriedigend. „Wie können Flächen für die Landwirtschaft in der Region besser gesichert werden?“, fragt Riemer, die darauf setzt, dass dabei die Regionalplanung helfen kann.

Woanders wird nach Bodengüte geprüft

Möglich wäre das, gibt Chefplaner Kuschel zu. So könnten landwirtschaftliche Flächen als sogenanntes Vorranggebiet für die Landwirtschaft eingestuft und ausgewiesen werden. „Das wäre aber ein starker Eingriff in die Rechte der Eigentümer von Grund und Boden“, so Kuschel. Denn diese dürften bis auf Widerruf die Flächen dann auch gar nicht anders nutzen. Diese Reglementierung wäre ein „scharfes Instrument“, das gut begründet werden müsse, wenn es vor Gericht Bestand haben solle, sagt Kuschel.

Während zwei andere Planungsgemeinschaften in Brandenburg künftig Flächen für die Landwirtschaft sichern wollen und deshalb die Bodengüte und den Wassergehalt der Böden prüfen lassen, um herauszufinden, welche Flächen besonders wertvoll für die Landwirtschaft sind, ist das zum Leidwesen von Charis Riemer derzeit im Bereich Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel nicht geplant.

Vorrangflächen für die Landwirtschaft

„Wir wollen Vorrangflächen für die Landwirtschaft ausweisen“, sagt Lutz Klauber, der Chef der Planungsstelle Havelland-Fläming in Teltow. Dafür habe sich die Regionalversammlung bereits im Januar 2019 ausgesprochen.

Ähnlich sieht es im Planungsgebiet Uckermark-Barnim aus. Dort soll als Orientierungshilfe für Gemeinden eine sogenannte Angebotsplanung erarbeitet werden, sagte am Montag ein Sprecher in Eberswalde. Dadurch sollen zum einen geeignete Böden für die Landwirtschaft gesichert und zugleich Flächen ausgewiesen werden, auf denen Solaranlagen gebaut werden können.

Hinweise hätten nur empfehlenden Charakter

Die Regionalversammlung von Prignitz-Oberhavel hat sich hingegen im vergangenen Jahr gegen so eine Planung ausgesprochen, sagt Kuschel – weil die notwendigen Bebauungspläne für Solaranlagen sowieso von der jeweiligen Gemeinde bestätigt werden müssten. Hinweise von den Regionalplanern, Flächen für die Landwirtschaft zu schützen, hätten zudem nur einen empfehlenden Charakter.

