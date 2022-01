Neuruppin

Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz von Verdi verschweigt nicht, was er von dem hält, was die Geschäftsführung der Ruppiner Kliniken in Neuruppin bisher im Streit um die Bezahlung der Beschäftigten vorgeschlagen hat. Von einem Angebot der Arbeitgeberseite will er gar nicht erst sprechen. „Das ist kein Angebot“, ruft Schulz am Dienstagmorgen auf dem Gelände des Neuruppiner Skaterparks in sein Mikrofon. Als Antwort bekommt er ein vielstimmiges Trillerpfeifenkonzert und lauten Applaus.

Seit dem Morgen wird das Neuruppiner Krankenhaus bestreikt. Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe im Kampf um eine besser Bezahlung ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zehnstündigen Warnstreik aufgerufen – dem ersten seit rund 20 Jahren an den Ruppiner Kliniken.

Großes Ziel ist eine Rückkehr der Kliniken in den Arbeitgeberverband und damit eine automatische Anerkennung aller Tarifverträge. Kurzfristig geht es um eine bessere Bezahlung für rund 1400 Beschäftigte: Sie fordern 100 Prozent Gehalt nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD) und ein Ende für den Haustarif. Immerhin sind die Ruppiner Kliniken über ihre Muttergesellschaft Pro Klinik Holding eine Tochterfirma des Landkreises Ostprignitz-Ruppin.

100 Prozent Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für alle ist die Hauptforderung im Arbeitskampf an den Ruppiner Kliniken. Quelle: Reyk Grunow

Die Gespräche über einen neuen Tarifvertrag ziehen sich seit Anfang Dezember hin. Tatsächlich hat Geschäftsführer Gunnar Pietzner laut Gewerkschaft für einen beträchtlichen Teil der Belegschaft inzwischen Bezahlung nach dem TVÖD zugesagt. Für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Pflegebereich – nicht aber für alle anderen etwas in den Laboren und Praxen. Für rund 600 Beschäftigte gibt es diese Zusage bisher nicht, sagt Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz.

Corona-Pandemie bedeutet große Belastung für alle Mitarbeiter der Ruppiner Kliniken

Gerade jetzt mit der großen zusätzlichen Belastung durch die Pandemie haben viele Beschäftigte offenkundig mehr erwartet. Der Frust scheint groß. Das zeigt schon die Zahl der Beschäftigten, die sich an dem Warnstreik beteiligt haben.

Zu der Kundgebung im Skaterpark sind am Dienstag viel mehr Frauen und Männer gekommen, als die Gewerkschaft erwartet hatte: Fast 300 wollten ihrem Ärger Luft machen. Torsten Schulz erinnert sie noch einmal, worum es in den aktuellen Tarifverhandlungen geht: „Ihr arbeitet täglich 130 Prozent und der Arbeitgeber ist nicht einmal bereit, euch 100 Prozent des TVÖD zu zahlen.“ – Laute Pfiffe.

Gewerkschaftssekretär Torsten Schulz. Quelle: Reyk Grunow

Im Dezember hatten die Beschäftigten eine Petition an den Landkreis als Eigentümer übergeben, in der mehr als 930 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rückkehr der Kliniken in den Arbeitgeberverband fordern. Der Sozial- und Petitionsausschuss wird sich damit voraussichtlich im Februar befassen, kündigte Siegfried Wittkopf von BVB/Freie Wähler an.

Wittkopf war einer von die Fraktionschefs des Kreistags, die die Einladung von Verdi zur Kundgebung am Dienstag angenommen haben. Auch Justin König (Die Linke) ist dabei und versichert den Streikenden, dass seine Fraktion hinter ihren Forderungen steht: „Da steht die Politik, auch der Landrat, für in der Pflicht.“

Sebastian Steineke (CDU) räumt ein, dass er die Forderungen der Mitarbeiter gut verstehen kann. Zusagen will er aber nicht machen: „Das entscheiden wir nicht alleine.“ Allen ist bekannt, dass es den Ruppiner Kliniken finanziell gerade alles andere als gut geht.

Justin König (Die Linke) war einer von drei Abgeordneten des Kreistags, die sich am Dienstag den Streikenden stellten. Quelle: Reyk Grunow

Die Gewerkschaft hatte auch den Landrat eingeladen. Doch Ralf Reinhardt hatte am Montag per E-Mail abgesagt. Er wolle sich nicht in die Tarifverhandlungen einmischen, lässt er ausrichten. Bei den Beschäftigten sorgt das für Unverständnis.

Für viele Patienten bedeutet der Warnstreik gestern zusätzliche Belastungen. Man habe sich vorab bemüht, mit der Geschäftsführung eine Vereinbarung über einen Notdienst zu treffen, sagt Schulz. Doch die sei letztlich nicht zustande gekommen. Die Streikenden haben deshalb selbst einen Notdienst auf dem Niveau des üblichen Nachtdienstes organisiert.

Die Tarifverhandlungen sollen in der nächsten Wochen weitergehen, der nächste Termin ist für den 2. Februar geplant. Torsten Schulz rechnet schon jetzt damit, dass sic an den ersten Warnstreik weitere Streiktage anschließen könnten. Die 280 Beschäftigten, die am Dienstag im Skaterpark waren, schienen entschlossen mitzumachen.

Von Reyk Grunow