Neuruppin

Der Verunsicherung der Mitarbeiter ist groß: Die Zukunft des Real-Marktes in Neuruppin ist weiter offen. Niemand kann zurzeit sicher sagen, wie lange noch der große rot-blaue Real-Schriftzug über dem Eingang prangt, welcher Markenname dort künftig stehen wird oder ob die Lichter in dem Supermarkt am Babimostring entgegen aller Hoffnungen vielleicht doch ganz ausgehen.

Seitdem der Metro-Konzern im Jahr 2018 verkündet hat, sich von seinen Real-Märkten trennen zu wollen, rätseln tausende Mitarbeiter in ganz Deutschland, was auf sie zukommt.

Anzeige

Inzwischen haben die gut 270 Real-Filialen einen neuen Eigentümer. Der russische Finanzinvestor SCP Retail hat das Geschäft von Metro übernommen. Das macht es für die Mitarbeiter nicht besser – auch nicht für die rund 100 Angestellten in dem Supermarkt in Neuruppin. Informationen zur Zukunft der Marke sickern allenfalls spärlich durch.

Weitere MAZ+ Artikel

Kaufland, Edeka und andere wollen Filialen von Real übernehmen

Klar scheint nur, dass sich er neue Eigentümer von den Supermärkten trennen will. Der Real-Konkurrent Kaufland hat beim Bundeskartellamt in Bonn den Antrag gestellt, bis zu 101 Supermärkte übernehmen zu dürfen.

Auch Edeka hat laut Kartellamt Interesse an bis zu 87 bisherigen Real-Märkten angemeldet. Nach MAZ-Informationen bietet auch Rewe inzwischen für einzelne Geschäfte mit. Für welche genau, das lassen die Unternehmen bisher offen.

„Sämtliche Anpassungen am Marktnetz stehen immer unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes“, teilt der Real-Pressesprecher Frank Grüneisen auf Nachfrage mit: „Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass wir keine standortbezogenen Informationen herausgeben, bevor nicht eine finale Entscheidung dieser Behörde vorliegt.“

Bundeskartellamt prüft bis 12. Oktober

Ähnliche Auskünfte kommen aus der Pressestelle von Kaufland. „Wir sind an einer hohen zweistelligen Zahl an Real-Märkten interessiert und haben die Übernahme beim Bundeskartellamt angemeldet. Über Details und einzelne Standorte können wir – auch aus Verantwortung gegenüber den betroffenen Mitarbeitern – erst sprechen, wenn die kartellrechtlichen Prüfungen abgeschlossen sind“, lässt Andrea Kübler von Kaufland wissen.

Das Bundeskartellamt prüft zurzeit, welche Auswirkungen eine Übernahme von Real durch eine der anderen Ketten haben könnte. Wo könnte einer der Großen dann die Preise für eine ganze Stadt oder Region diktieren? Nicht nur die für Kunden, sondern auch die für die Lieferanten.

Davon dürfte abhängen, ob das Kartellamt einer Übernahme der Filialen zustimmt. Vier Monate hat die Behörde in Bon für ihre Prüfung Zeit. Bis 12. Oktober soll die Prüfung abgeschlossen sein, heißt es von dort.

Viele Mitarbeiter von Real sind verunsichert

Erst dann dürfte feststehen, was aus den einzelnen Real-Märkten wird, auch aus dem am Babimostring in Neuruppin.

Für Markus Hoffmann-Achenbach von der Gewerkschaft Verdi ist die Situation derzeit unerträglich. „Wir bekommen jede Woche Anrufe von Mitarbeitern, die nicht wissen, wie es weitergeht.“ Die Mitarbeiter seien zunehmend verunsichert.

„Die Beruhigungspillen, die von der Geschäftsleitung gegeben werden, helfen schon lange nicht mehr“, sagt Markus Hoffmann-Achenbach. Briefe mit Durchhalteparolen brächten wenig, solange es keine klaren Informationen gibt. Auch die Gewerkschaft Verdi können den Mitarbeitern im Moment keinen Rat geben oder sie beruhigen, sagt Hoffmann-Achenbach.

Unklar ist, wie viele Märkte geschlossen werden

Kein Mitarbeiter weiß zurzeit sicher, ob der Markt in Neuruppin auf einer der Übernahmelisten steht oder vielleicht doch noch dicht gemacht wird. Vor wenigen Tagen hatte Real erklärt, dass acht Märkte geschlossen werden, weil sie sich für sie kein Interessent gefunden hat. Unter diesen acht Orten ist Neuruppin nicht.

Hartnäckig halten sich aber auch Gerüchte, dass auf der Schließungsliste mehr Geschäfte stehen. Von bis zu 30 ist die Rede. Doch genaue Informationen hat bisher nicht einmal der Gesamtbetriebsrat von Real, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Bereits im März hatte Real verkündet – noch unter der Ägide von Metro – dass sieben Standorte aufgegeben werden.

Real betreibt bisher 16 Märkte in Berlin und Brandenburg. Bisher hieß es, dass unter anderem die in Wildau und Berlin-Spandau vor dem Aus stünden. Von Neuruppin war bislang keine Rede.

Von Reyk Grunow