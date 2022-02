Neuruppin

Wie stellen sich die Neuruppiner ihre Stadt in einigen Jahren vor? Wie kann sich Neuruppin weiterentwickeln, sich zum einen den Herausforderungen des Klimawandels stellen und gleichzeitig noch attraktiver werden – für die Menschen, die hier leben und für die Menschen, die gern zu Besuch kommen? Was wünschen sich die Bürger? Genau das wollen die Stadtplaner im Rathaus jetzt wissen und starten deshalb eine Offensive in Sachen Bürgernähe.

Das gesamte Jahr hindurch soll es um Gespräche, Workshops und Konferenzen gehen, in denen die Bürger sich und ihre Ideen einbringen und die Zukunft der Stadt mitgestalten können. Los geht es mit einem Mitmachforum am Dienstag, 22. Februar.

„Wir wollen von den Bürgern wissen: ,Was treibt euch um?’“, fasst Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle zusammen, was Anliegen der Aktion ist.

Neuruppin ausgewählt als Stadt der Zukunft im Land Brandenburg

Neuruppin war im vergangenen Jahr als eine von acht Kommunen im Land Brandenburg ausgewählt worden, sich an dem Projekt „Meine Stadt der Zukunft“ zu beteiligen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Planer und Stadtpolitiker entscheiden, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Die Bürger sollen ganz maßgeblich beteiligt werden.

Jonas Langenberg betreut das Projekt im Baudezernat von Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Mit neuen, modernen Formen will die Stadt dabei versuchen, auch diejenigen zu erreichen, die sich bisher nicht oder kaum angesprochen gefühlt haben. „Wir wollen Dinge ausprobieren, die wir bisher so noch nicht gemacht haben“, sagt Jonas Langenberg aus dem Neuruppiner Baudezernat. Das Auftaktforum am 22. Februar soll zum Beispiel digital stattfinden, als große Online-Videokonferenz.

Vor wenigen Tagen hat die Neuruppiner Stadtverwaltung bereits eine neue Internetseite ins Netz gestellt. Unter www.stadtvision-neuruppin.de kann sich jeder an der Diskussion beteiligen.

Visionen für nachhaltige Mobilität und attraktivere Straßen, Wege und Plätze

Weil Stadtentwicklung ein extrem umfangreiches Feld sein kann, wollen die Neuruppiner Planer es etwas einengen. Und zwar auf die Themenbereiche Mobilität und öffentliche Räume, also Straßen, Wege, Plätze, Parks, öffentliche Sportanlagen, Wasserflächen, Parkplätze.

Es gehe nicht unbedingt darum, neue große Projekte zu entwickeln, sagt Neuruppins stellvertretender Baudezernent Jan Juraschek. Projekte gibt es genug. Vielmehr würde die Stadtverwaltung gern wissen, welche Schwerpunkte sie bei ihrer Arbeit setzen soll, welche Aspekte den Bürgern bei der Umsetzung besonders wichtig sind. Zugespitzt könnte das auf die Frage hinauslaufen: „Parkplatz oder Parkbank – was ist den Menschen wichtiger?“

Neuruppin will den Zusammenhalt stärken

Bei all dem geht es auch um die Fragen, wie sich die Neuruppiner den nachhaltigen Verkehr in der Innenstadt vorstellen, was dafür getan werden muss, um ihn zu stärken, wie Plätze mit einfachen Maßnahmen attraktiver und einladender werden können – und wie sich das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt in der Stadt allgemein stärken lässt, die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt.

„Am Ende geht es nicht nur um Straßen und Bushaltestellen, sondern um die Lebensqualität für die Neuruppinerinnen und Neuruppiner“, sagt Jan Juraschek.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben dem Forum am 22. Februar sind im Laufe des Jahres mehrere Workshops geplant, dazu soll es einen „Lenkungskreis“ geben, in dem Bürger, Vertreter der Verwaltung und Politiker zusammenarbeiten, und verschiedene Mitmachaktionen vor Ort.

Stadt will auch die Neuruppiner erreichen, die sich noch nicht angesprochen fühlen

Alle Angebote sind digital und analog geplant, sagt Jonas Langenberg. Die Stadtverwaltung wolle möglichst viele Menschen erreichen und niemanden ausgrenzen. Jeder kann auf der neuen Internetseite seine Beiträge und Hinweise hinterlassen.

Wer das nicht kann oder mag, kann dafür aber auch zu Zettel und Stift greifen und die an einen großen Stadtplan von Neuruppin anheften, die in den nächsten Monaten an verschiedenen Orten in der Stadt ausliegen sollen – alles ab dem 22. Februar.

Die Anmeldung für das Auftaktforum ist unter www.stadtvision-neruppin.de möglich oder unter jonas.langenberg@stadtneuruppin.de oder 03391/355737.

Von Reyk Grunow