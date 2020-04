Stöffin

Bei einem schweren Unfall am Stöffiner Berg bei Neuruppin ist am Donnerstag ein 54-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 16.45 Uhr in Richtung Autobahn unterwegs und hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei kurz vor den Abzweigen nach Stöffin und Buskow zum Überholen eines Autos angesetzt. An der Kreuzung stieß der Mann frontal mit einem Dacia zusammen, dessen 59-jährige Fahrerin aus Richtung Stöffin nach links auf die Hauptstraße einbog.

Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Mann

Medizinisch geschulte Ersthelfer, die auf den schweren Unfall zukamen, kümmerten sich bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst um den schwer verletzten Motorradfahrer. Doch alle Reanimationsversuche waren erfolglos. Der 54-Jährige erlag gegen 17.30 Uhr noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Autofahrerin muss ins Krankenhaus

Die 59-jährige Dacia-Fahrerin war verletzt, aber ansprechbar. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort zur Behandlung stationär aufgenommen. Die Frau stand unter Schock. Neben Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen worden.

Landstraße über Stunden gesperrt

Die L 16 war für die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zum Hergang des Zusammenstoßes auch gegen 19 Uhr noch gesperrt.

