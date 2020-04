Neuruppin

Als ein Vater in der Neuruppiner Franz-Mehring-Straße am Freitag gegen 11.20 Uhr das gemeinsame Kind von der Kindsmutter abholen wollte, hatte diese sich gerade versehentlich ausgesperrt – und das einjährige Kind war allein in der Wohnung.

Deshalb wurden Feuerwehr und Polizei zu Hilfe gerufen und das Jugendamt informiert. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, das Kind konnte wohlbehalten an den Vater übergeben werden.

Mutter trat Polizisten gegen die Brust

Während die Polizisten vor Ort den Vorfall in ihr Protokoll aufnahmen, wurde die 27-jährige Mutter plötzlich aggressiv und trat einem 51-jährigen Polizeibeamten gegen die Brust. Der Mann wurde nicht verletzt, nahm die Frau aber vorübergehend fest, weil sie offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

Wie sich herausstellte, hatte die junge Mutter 1,86 Promille Alkohol im Blut und darüber hinaus Betäubungsmittel genommen. Zu ihrer eigenen Sicherheit nahmen die Polizeibeamten die Frau mit und übergaben sie an den Rettungsdienst, da aufgrund des gefährlich Alkohol-Drogen-Gemischs eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte.

