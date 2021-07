Neuruppin

Der millionenteure Neubau der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) an der Ecke Juncker- und Thomas-Mann-Straße in Neuruppin ist so gut wie fertig. Bis zum Herbst soll die Arbeit beendet sein, bestätigt der NWG-Prokurist Andreas Neubert jetzt. Als einer der ersten Nutzer wird die Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) dort einziehen.

Seit den 90er Jahren hat der Jugendhilfeverein seinen Sitz in der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Straße unmittelbar neben dem Rathaus. Doch der Bau ist nicht mehr zeitgemäß, ein Umbau zu barrierefreien Büros zu teuer.

Deshalb wird de IJN ihr Haus jetzt räumen. „Wir ziehen zum 31. Oktober um“, sagt der Geschäftsführer Andreas Haake. Der Verein hat knapp die Hälfte des neuen Gebäudes an der Junckerstraße von der NWG gemietet. „Dort werden wir alle unsere Standorte aus Neuruppin zusammenlegen“, sagt Haake.

Im Erdgeschoss des neuen Bürohauses soll unter anderem die Kinder- und Jugendtreff Fischbüchse einziehen.

Der fünfgeschossige Neubau an der Junckerstraße ist nicht zu übersehen. Quelle: Henry Mundt

Sie hat das Grundstück auch früher schon genutzt. Bis vor etwa fünf Jahren war der beliebte Jugendtreff dort in mehreren Containern untergebracht – daher der Name.

Wegen Sicherheitsbedenken hatte die NWG die Container dann aber abreißen lassen, und der Jugendtreff musste umziehen. Die Stadt Neuruppin stellte Räume in der ehemaligen Kita an der Franz-Mehring-Straße zur Verfügung, wobei von Anfang an klar war, dass das nur ein Provisorium sein kann. Eine Rückkehr an den alten Standort war immer geplant. Jetzt wird das Realität.

Neben der Fischbüchse zieht die IJN mit ihren Ausbildungsprojekten aus der Otto-Grotewohl-Straße und mit dem kompletten Standort aus der Karl-Liebknecht-Straße dorthin. Insgesamt beschäftigt der Verein etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das bisherige Gebäude des Jugendvereins an der Karl-Liebknecht-Straße soll nicht lange leer stehen. Die IJN hat das Gebäude bereits an die Stadt Neuruppin verkauft. Die will dort weitere Büros für die Stadtverwaltung unterbringen – seit Jahren klagen die Ämter, dass es in den beiden bisherigen Häusern nebenan viel zu eng sei.

Die IJN zieht Ende Oktober aus ihrem Haus an der Karl-Liebknecht-Straße aus. Quelle: Henry Mundt

Wann die Stadt das IJN-Gebäude als dritten Standort in Beschlag nimmt, scheint noch nicht sicher. „Eher mittelfristig“, sagt der Rathaussprecher Heiko Rähse. Allerdings wurde jetzt schon einmal ein Büro damit beauftragt, einen möglichen Umbau zu planen.

Auch wenn die IJN an der Junckerstraße alle ihre Büros und Projekte zusammenlegen will: Sie wird nur einen Teil des Neubaus nutzen, den die NWG dort errichtet hat. Im Rest des Gebäudes sind Wohnungen entstanden, 22 insgesamt, sagt Andreas Neubert.

Rund sechs Millionen Euro hat die städtische Wohnungsgesellschaft dort investiert. „Wir liegen damit im Kosten- und im Zeitplan“, sagt der Prokurist der NWG. Dass die Preise für Baumaterial seit Monaten drastisch steigen, habe sich auf dieser Baustelle wenig ausgewirkt.

Andreas Neubert: „Wir hatten unsere Verträge schon vor zwei Jahren geschlossen.“ Er räumt aber ein: „Der eine oder andere Lieferant muss sich schon ganz schön strecken, um alles rechtzeitig heranzubekommen.“ Auf vielen Baustellen kämpfen Firmen derzeit mit Lieferproblemen.

Von Reyk Grunow