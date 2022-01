Neuruppin

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Ostprignitz-Ruppin war am Samstag gegen 13.30 Uhr im Neuruppiner Neubaugebiet unterwegs, als er auf offener Straße ausgeraubt wurde.

Auf Höhe eines Teiches an der Heinrich-Rau-Straße traf der 17-Jährige in einer Gruppe Jugendlicher auf einen Bekannten und kam mit dem ins Gespräch. In der Gruppe befand sich auch ein 18-Jähriger, der auf alles andere als Smaltalk aus war.

Lesen Sie auch Sechs Verletzte bei schweren Unfall auf der B 167 bei Ganzer

Nach Zeugenaussagen ging der 18-Jährige auf den 17-Jährigen zu, schubste ihn gegen eine Parkbank und schlug ihn ins Gesicht. Dann bedrohte er ihn mit einer Pistole und zwang ihn, stillzuhalten, während er ihn durchsuchte. Dabei zerriss die Hose des Jüngeren, und der Ältere raubte das Handy des 17-Jährigen. Dieser konnte sich danach losreißen und lief nach Hause, um seine Eltern über den Raub zu informieren. Diese alarmierten die Polizei.

Lesen Sie auch Demo in Kyritz ohne Maske und Abstand: Polizei registriert Verstöße gegen Eindämmungsverordnung

Die Beamten fanden schon kurze Zeit später den Tatverdächtigen am Einkaufszentrum Reiz und nahmen ihn vorläufig fest. Eine Pistole fanden sie bei dem 18-Jährigen nicht, diese konnte aber kurze Zeit später von einem Suchhund der Polizei in einem Gebüsch in der Nähe des Tatortes aufgespürt werden. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole.

Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin stellte „nach Würdigung der Gesamtumstände“ – wie es von Seiten der Polizei hieß, beim Amtsgericht Neuruppin einen Haftantrag. Die zuständige Richterin erließ den Untersuchungshaftbefehl, sodass der 18-Jährige in eine Jugendstrafanstalt gebracht wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes und weiteren Delikten aufgenommen.

Von MAZ-online