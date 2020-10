Neuruppin

Bekifft fuhr ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Mittwoch gegen 23.25 Uhr in eine Polizeikontrolle In Neuruppin. Polizisten stoppten den Autofahrer in der Neustädter Straße. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis.

Cannabis im Auto gefunden

Die Beamten durchsuchten das Auto und fanden dort vier bis fünf Gramm Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindesten 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Weiterfahren durfte er natürlich auch nicht.

Von MAZ-online