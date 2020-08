Neuruppin: Netzwerk Gesunde Kinder präsentiert ein Handbuch für Familien

Neuruppin

Ab sofort erhalten junge Familien in Ostprignitz-Ruppin, die sich vom Netzwerk Gesunde Kinder betreuen lassen, nicht nur Hilfe von einem ehrenamtlichen Paten, sondern dazu auch ein sogenanntes Familienhandbuch mit vielen Tipps, um Probleme des Alltags besser meistern zu können.

„Das Wissen wurde dafür auf eine sehr humorvolle Art verpackt“, sagte am Mittwoch Diana Schumacher vom Kyritzer Büro des Netzwerkes Gesunde Kinder in Ostprignitz-Ruppin. Beginnend mit der Schwangenschaft orientieren sich die Themen an den Fragen und Sorgen, die sich viele Eltern in den ersten 36 Monaten ihres Kindes stellen.

Auch mit der AOK zusammengearbeitet

Dabei geht es sowohl um die richtige Ernährung des neuen Familienmitglieds als auch um das Einschlafen, die Gesundheit und die Unfallprävention bis hin zu Tipps beim Umgang mit digitalen Medien. Das Ziel sei, die Handlungsfähigkeit der Familien sowie deren physische und physische Gesundheit zu stärken, so Schumacher.

Entwickelt wurde das handliche Büchlein in den vergangenen drei Jahren in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse AOK sowie dem Potsdamer Bildungsministerium. „Es ist viel schöner, als die Tipps, die wir bisher auf ähnliche Weise an junge Familien weiter gegeben haben“, sagte Christiane Schulz, die Geschäftsführerin von Esta Ruppin. Der Verein betreut das Netzwerk Gesunde Kinder seit mehr als zehn Jahren in Ostprignitz-Ruppin. Seit 2008 wurden 957 Familien mit 1154 Kindern durch 216 ausgebildete Paten begleitet.

67 Paten begleiten 288 Familien mit 321 Kindern

Allein in diesem Jahr begleiten 67 ehrenamtliche Paten, die vor ihrer Tätigkeit einen 40 Stunden umfassenden Kurs absolvieren müssen und deren Arbeit der Schweigepflicht unterliegt, 288 Familien mit 321 Kindern.

Die etwa 25 Paten aus den Bereichen Kyritz und Wittstock wurden bereits am Dienstag über das neue Familienhandbuch informiert, den knapp 50 Paten im Altkreis Neuruppin steht das noch bevor. „Für die Paten gibt es auch ein umfangreiches Begleitheft“, sagte Diana Schumacher.

Etwa 100 Familien nehmen pro Jahr die Beratung in Ostprignitz-Ruppin an

Die Paten treffen sich in den ersten drei Jahren des neu geborenen Kindes mindestens zehnmal mit den Familien. Es kann aber auch häufigere Treffen geben. „Das wird ganz individuell zwischen den Paten und den Familien geregelt“, so Schumacher.

Allerdings lässt sich längst nicht jede Familie in Ostprignitz-Ruppin vom Netzwerk Gesunde Kinder beraten. „Erfahrungsgemäß nehmen pro Jahr etwa 100 Familien das Angebot an“, sagte Esta-Chefin Schulz. 2019 waren in den Ruppiner Kliniken 738 Kinder geboren worden, 2018 erblickten 692 Babys im Neuruppiner Krankenhaus das Licht der Welt.

Gleichwohl warb Schulz gestern gleich die Werbetrommel für neue Paten. „Jeder kann sich melden, der mindestens 18 Jahre alt ist und Lust hat, einer Familie zu helfen.“ Die Paten würden nach der Erstausbildung auch regelmäßig weiter gebildet. Das Netzwerk Gesunde Kinder unterhält Kontaktbüros in Neuruppin, Kyritz und Wittstock.

