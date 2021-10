Neuruppin

Die neue Kita des Vereins Esta Ruppin in Neuruppin ist schon vor ihrer Eröffnung komplett ausgebucht. Am Montag, 1. November, geht die Kita am Fehrbelliner Tor an den Start.

Sie ist Teil des Bauvorhabens, das die Wohnungsbaugenossenschaft Karl Friedrich Schinkel (WBG) rund um den alten Paulinenauer Bahnhof entwickelt. Dort entstehen Wohnungen für verschiedenen Generationen. Zum Konzept gehört auch ein Kindergarten.

Der hat Platz für bis zu 52 Kinder und ist die erste derartige Einrichtung, die Esta Ruppin betreiben wird. Die Eröffnung hatte sich etwas verzögert. Auch jetzt ist noch nicht alles fertig, sagt Esta-Geschäftsführerin Christian Schulz. Der Mangel an Baumaterial und andere Lieferprobleme haben sich auch auf dieses Projekt ausgewirkt.

Zwölf Kinder zur Eröffnung der Esta-Kita

Trotzdem steht der Starttermin jetzt. Die ersten zwölf Kinder und ihre Betreuerinnen werden am Montag zur Eröffnung die neue Kita in Beschlag nehmen. Die anderen Kinder kommen später dazu.

Die Kita von Esta Ruppin ist eine von zweien, die gerade neu entstehen. Am Bahnhof West baut der Unternehmer Dennis Wisbar gerade ebenfalls einen neuen Kindergarten für die evangelische Gesamtkirchengemeinde Ruppin. Sie soll im Frühjahr fertig sein und übergeben werden. Die evangelische Kita in der August-Bebel-Straße soll dann geschlossen werden.

Ebenfalls neu will die Kirchengemeinde Protzen-Wustrau-Radensleben bauen. Das Vorhaben dort zieht sich seit mehreren Jahren jedoch zäh hin. Wann die neue Kita in Radensleben an den Start geht, ist derzeit noch unklar.

Von Reyk Grunow