Statt des geplanten Weihnachtszaubers, der an diesem Wochenende auf dem Gelände des alten Hangars in Neuruppin hätte stattfinden sollen, können kleine und große Besucher nun eine tolle neue Attraktion ausprobieren. Denn seit Samstag gibt es eine Rodelbahn. Der Andrang war am ersten Tag noch verhalten, doch das ändert sich nach dem Wunsch von Betreiber Christian Juhre hoffentlich bald.