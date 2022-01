Neuruppin

Wissen, dass man nicht allein ist: Menschen mit neurologisch-muskulären Erkrankungen wollen eine Selbsthilfegruppe in Ostprignitz-Ruppin gründen. Erste Interessenten gäbe es bereits, sagt die Leiterin der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) in Neuruppin, Antje Wolter, die die Gründung unterstützt. Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen.

Für Ostprignitz-Ruppin wäre eine solche Selbsthilfegruppe eine Premiere. Die neue Gruppe soll eine Lücke schließen im bisherigen Hilfsangebot und Austausch „von Betroffenen mit Betroffenen“ möglich machen, sagt Wolter. Andere Erkrankte könnten wertvolle Tipps geben – für die Bewältigung des Alltags, beim Beantragen von Hilfsmitteln oder zu Pflegeangeboten. „Jeder macht schließlich andere Erfahrungen.“

Ganz unterschiedliche Krankheitsbilder

Die Krankheitsbilder bei neurologisch-muskulären Erkrankungen sind ganz unterschiedlich. Je nach Krankheitsverlauf sind Erkrankte in ihrem Alltag eingeschränkt. „Manche sind komplett auf fremde Hilfe angewiesen“, sagt Wolter. Andere könnten ihren Alltag mit Hilfestellung meistern.

Die Neuruppiner EUTB berät Menschen mit Behinderungen, Menschen, denen eine Behinderung droht und deren Angehörige seit 2018 in einem Modellprojekt. Wolter und eine Kollegin helfen unter anderem bei Anträgen auf Pflege, bei Widerspruchsverfahren oder bei Fragen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zur EU-Rente weiter – kostenlos und unabhängig. Mehr als 300 Mal wurden sie im vergangenen Jahr um eine Beratung gebeten.

Auch Hausbesuche möglich

Neben der zentralen Anlaufstelle in Neuruppin können Hilfesuchende auch eine der Außenstellen in Ostprignitz-Ruppin besuchen – in Wittstock, Kyritz, Wusterhausen oder Rheinsberg. Auch in Lindow ist eigentlich ein Beratungsangebot geplant. Coronabedingt konnte dort bislang jedoch keine Sprechstunde stattfinden.

Hilfesuchende, für die der Weg in die Beratungsstelle zu weit ist, können auch um einen Hausbesuch bitten. Wolter und ihre Kollegin sind im gesamten Landkreis unterwegs. „Wir fahren auch bis Kleinzerlang.“

Wer an der Selbsthilfegruppe teilnehmen möchte, meldet sich bitte bei der Leiterin der Neuruppiner Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung, Antje Wolter, unter 01590/1 92 75 09. Das Beratungsbüro der EUTB ist in der Artur-Becker-Straße 57.

Von Frauke Herweg