Neuer Tarifvertrag bei Ruppiner Kliniken – aber noch nicht mehr Geld

Neuruppin

Das lange Warten zerrt an den Nerven, zumal alles klar scheint: Anfang Dezember hat Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) informiert, dass gut 1200 Beschäftigte der Ruppiner Kliniken und der Tochter, der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste (OGD), rückwirkend zum 1. Januar 2019 im Schnitt acht Prozent mehr Lohn erhalten – doch auch fast zwei Monate nach dieser Mitteilung warten die Betroffenen vergebens auf mehr Geld.

Jede Woche Anruf bei Verdi

Der Grund ist eine noch fehlende Unterschrift der sogenannten Clearingstelle der Gewerkschaft Verdi. „Wir fragen jede Woche nach und versuchen Druck zu machen“, sagt Jana Kretschmer (48), stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrates der Pro-Klinik-Holding. Doch bisher erfolglos.

„Viele Mitarbeiter sind beunruhigt, ob wegen der wirtschaftlich angespannten Lage der Kliniken die Erhöhung wirklich kommt und wenn ja wann“, sagt die ausgebildete Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin. Die gebürtige Leipzigerin, die Mutter dreier Kinder ist, weiß auch nicht, warum die fehlende Unterschrift so lange auf sich warten lässt.

Vom Zimmerer zum Pfleger umgeschult

Kretschmer, die seit elf Jahren in den Ruppiner Kliniken arbeitet, erinnert sich aber, dass es beim Tarifvertrag von 2014 auch zwei, drei Monate gedauert hat, bis jeder Betroffene am Monatsende mehr Geld bekam. „Die Betriebsräte müssen kontrollieren, ob die Eingruppierung der Mitarbeiter stimmt und auch deren Qualifizierung sowie die Zahl der Arbeitsjahre berücksichtigt wurde“, so Kretschmer.

Das dauere alles seine Zeit, sagt Andreas Schnee. Der 44-jährige Neuruppiner ist Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der Klinik-Holding. Schnee ist gelernter Zimmermann und hat sich vor gut 15 Jahren einen neuen Beruf gesucht, weil ihm die Handwerker-Branche zu unsicher schien. Deshalb hat sich der Vater zweier Kinder von 2004 bis 2007 zum Gesundheits- und Krankenpfleger ausbilden lassen.

Tarifvertrag ist Sache der Gewerkschaften

Dass Schnee schließlich beim Betriebsrat landete, ist kein Zufall. „Ich habe schon immer geschaut, ob alles mit Recht und Gesetz über die Bühne geht.“ Hinzu kam, dass er auf der Intensivstation Jana Kretschmer, seine jetzige Stellvertreterin, kennenlernte. Sie fragte ihn, ob er nicht 2014 bei den Wahlen zum Betriebsrat kandidieren wolle.

Schnee stellte sich zur Wahl und wurde prompt gewählt. Für Jana Kretschmer ist das nichts Ungewöhnliches. „Es ist ein großer Vorteil, wenn man schon im Unternehmen gelernt hat. Da kennt man sich aus und wird auch erkannt.“ Die Pfleger wurden seinerzeit noch im O-Haus auf dem Klinikgelände ausgebildet und nicht wie heute in Gildenhall.

Irritationen gibt es bei einigen Mitarbeitern immer wieder darüber, dass Betriebsräte nicht über neue Tarifabschlüsse verhandeln dürfen. Denn das ist Aufgabe der Gewerkschaften. Betriebsräte haben aber darauf zu achten, dass Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen sowie Gesetze und Verordnungen eingehalten werden. „Das operative Geschäft muss funktionieren“, sagt Andreas Schnee, dabei verstehe sich der Betriebsrat als Mittler zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung.

Physiotherapeuten warten auf das erste Geld

Für den Betriebsrat in einem Krankenhaus gehört es dazu, darauf zu achten, dass sich das Aufnahmeprozedere für Patienten in eine Klinik nicht unnötig in die Länge zieht. „Da sind auch die Chefärzte gefragt“, sagt Schnee. Gehe es doch darum, eventuell einige Aufgaben anders zu organisieren, um Wartezeiten zu verkürzen.

Besonders problematisch ist die fehlende Unterschrift von Verdi zum neuen Tarifvertrag für die knapp 60 Physiotherapeuten, die eigentlich rückwirkend zum 1. Januar erstmals eine Ausbildungsvergütung erhalten. Doch so lange die Unterschrift fehlt, gibt es kein Geld – und sie müssen allein sehen, wie sie ihre monatlichen Kosten begleichen können.

Von Andreas Vogel