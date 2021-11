Neuruppin: Neuer Zweikampf zwischen SPD-Frau und Linken-Mann um den Ausschuss-Vorsitz?

Neuruppin

Das könnte spannend werden: Beim Kreis- und Finanzausschuss steht am Donnerstag, 18. November, die Neuwahl des Vorsitzes an. Grund ist, dass die AfD-Fraktion im Kreistag kleiner geworden ist und sich im Sommer mit der „unabhängigen Fraktion Ostprignitz-Ruppin“ eine weitere Vereinigung gebildet hat. Der Kreistag besteht seitdem aus acht Fraktionen.

Chefin des Kreis- und Finanzausschusses ist bisher die Wittstocker SPD-Frau Ina Muhß. Die 64-Jährige, die sich bei der Wahl vor zwei Jahren gegen Justin König (Linke) durchgesetzt hatte, will erneut antreten. Ob auch der 23-jährige König wieder antreten wird, der bisher Stellvertreter von Muhß war, ist noch offen. „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagte der Abgeordnete.

Neuruppin: Die CDU will eigentlich keinen Kandidaten ins Rennen schicken

Klar ist wohl dagegen, dass die CDU keinen Kandidaten ins Rennen schickt. „Wir stellen ja mit Sigrid Nau schon die Kreistagspräsidentin“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Stei­neke. Allerdings haben die Christdemokraten erst am Mittwoch, 17. November, ihre Fraktionssitzung. Möglicherweise meldet sich dann noch jemand, der den Kreisausschuss leiten möchte – immerhin ist das das höchste Gremium nach dem Kreistag in Ostprignitz-Ruppin.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Sitzung am Donnerstag, die um 16.30 Uhr in der Aula des Oberstufenzentrums in Neuruppin beginnt, soll es auch um den Nahverkehrsplan des Landkreises ab 2022, die Gebührensatzung für den Rettungsdienst sowie den geplanten Zweckverband zum Betrieb einer Vergärungsanlage für Bioabfälle gehen. Zuvor gibt es Informationen des Landrates sowie eine Einwohnerfragestunde.

Von Andreas Vogel