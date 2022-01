Parteivertreter aus Ostprignitz-Ruppin spielen auf dem politischen Parkett der höchsten Ebene mit. So wurde Justin König, der Linken-Fraktionsvorsitzender im Kreistag ist, in den Bundesausschuss seiner Partei gewählt. Der Christdemokrat Jan Redmann ist seit 2021 Mitglied des CDU-Bundesvorstands: Ob er es bleiben darf, das wird am Wochenende entschieden.