Das vom Bund verursachte Bußgeld-Chaos wird Autofahrer und Behörden noch mehrere Wochen beschäftigen. Allein in Ostprignitz-Ruppin hat der Landkreis jetzt 279 Fahrverbote aufgehoben und gibt zudem acht eingezogene Führerscheine zurück. Auch zuviel gezahltes Bußgeld soll zurück gezahlt werden.

Der Landkreis betreibt zwei Blitzer in Neuruppin. Einen in der Bechliner Chaussee und diesen an der Umgehungsstraße. Quelle: Reyk Grunow