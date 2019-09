Der Kreis will 18 Millionen Euro investieren

Neuruppin

Das kommt überraschend: Der Landkreis will für seine Mitarbeiter zwei weitere Gebäude in der Neustädter Straße in Neuruppin bauen – und rechnet dabei mit geschätzten Kosten von etwa 18 Millionen Euro. Das hat Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Donnerstagabend im Kreis- und Finanzausschuss erklärt.

Mit Kreistagssaal und Kantine

Demnach geht es darum, neben dem so genannten Ersatzbau, der gerade errichtet wird und in dem im nächsten Jahr die rund 130 Angestellten des Gesundheitsamtes und der Hartzbehörde einziehen sollen, in einem zweiten Bauabschnitt auf dem Areal ein Bürogebäude zu errichten. Dort sollen 100 Mitarbeiter vernünftige Arbeitsplätze erhalten, die bisher ihre Büros im repräsentativen Haus in der Virchowstraße haben, also der Bereich Landrat sowie die Fachämter des Dezernates Allgemeine Verwaltung.

Zudem soll in dem Neubau ein Kreistagssaal mit Räumen für die Fraktionen sowie eine Kantine entstehen. Allein für diesen zweiten Bauabschnitt rechnet Landrat Reinhardt, bei Berücksichtigung der gegenwärtigen Steigerungen im Baugewerbe, mit Kosten von etwa 15 Millionen Euro.

Hinzu könnten noch einmal drei Millionen Euro für ein zentrales Kreisarchiv kommen, das in direkter Nachbarschaft, auf dem einstigen Gelände der Abfallwirtschaftsunion (Awu) entstehen könnte.

Was passiert mit dem historischem Landratsamt?

Offen ist die Frage, was mit dem historischen Landratsgebäude in der Neuruppiner Virchowstraße passieren soll. Das 1895 errichtete Gebäude steht unter Denkmalschutz und müsste bei jeder weiteren Nutzung saniert werden. Allein die energetische Sanierung würde wohl „mindestens“ drei Millionen Euro kosten, sagte Reinhardt.

Doch über diese Fragen wollten und sollten die Abgeordneten am Donnerstag noch gar nicht debattieren. Vielmehr drängte der Landrat darauf, dass sich die Abgeordneten bis November generell mit den Plänen auseinandersetzen sollen.

Abgeordnete vermissen ein Konzept

„Wir müssen investieren, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern“, sagte Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler). Indes vermisste Ronny Kretschmer (Linke) über die Personalbedarfsplanung bei der Kreisverwaltung. „Wir betrügen uns selbst, wenn wir nicht wissen, wo der Endpunkt ist.“ Kretschmer forderte eine Bedarfsplanung für die nächsten zehn Jahre sowie eine Aussage darüber, ob durch die Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen, beispielsweise der in der Prignitz, nicht Personal gespart werden könne.

Schließlich würden sich die geplanten Investitionen sicher auf die Höhe der Kreisumlage auswirken. „Bitte legen Sie alle Karten auf den Tisch“, so Kretschmer. Das sei eine riesige Investitionssumme, stimmte CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke zu.

Landrat: Raumkapazitäten sind ausgereizt

Das stritt Landrat Reinhardt auch nicht ab. Jedoch würden Kooperationen mit anderen Verwaltungen die derzeitigen Engpässe nicht lösen. Hinzu käme, dass der Kreis nicht wisse, welche weiteren Aufgaben ihm vom Land oder vom Bund in den nächsten zehn Jahren übertragen werden. „Das ist wie eine Glaskugel.“

Reinhardt verwies darauf, dass die „Raumkapazitäten schon jetzt ausgereizt“ seien. „Die Mitarbeiter müssen irgendwo arbeiten.“ Zudem hätten andere Verwaltungen ebenfalls damit zu kämpfen, die zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen, die durch Änderungen beispielsweise beim Kitagesetz, dem Unterhaltsvorschuss oder dem Pflichtumtausch der Führerscheine entstanden sind.

Mehr Zeit für Diskussionen

„Ich möchte intensiv diskutieren“, betonte Landrat Reinhardt – und änderte kurzerhand die zwei Vorlagen mit den Plänen für die zwei Neubauten. Ursprünglich sollten die Papiere bereits beim Kreistag am 26. September beraten und beschlossen werden. Nun gibt es mehr Zeit für die Abgeordneten, über die Pläne zu beraten.

Möglicherweise gibt es dann ja auch schon eine Idee, was aus dem mächtigen Ziegelbau in der Virchowstraße passieren soll, der seit mehr als 100 Jahren, nämlich seit 1895 als Landratsamt genutzt wird. CDU-Fraktionschef Steineke zeigte sich am Freitag noch ratlos. „Das historische Landratsamt ist das Gesicht für den Landkreis.“ Ein Aufgeben des Hauses ist für den gebürtigen Hamburger, der mit seiner Familie seit 2004 in Neuruppin lebt, „nicht ohne Weiteres vorstellbar“.

Das imposante Gebäude des Landratsamtes in der Neuruppiner Virchowstraße. Quelle: Peter Geisler

Von Andreas Vogel