Neuruppin

Die Polizei hat den mutmaßliche Brandstifter gefasst, der für eine ganze Reihe von Feuern in Neuruppin verantwortlich sein soll. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen Deutschen. Dieser wurde am Montag gefasst und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei wirft dem Verdächtigen unter anderem vor, das Feuer am Wohnmobil in der Regattastraße Anfang Oktober in Brand gesteckt zu haben. Diese Tat stuft sie als versuchte Tötung ein, da in dem Fahrzeug zwei Personen geschlafen haben, heißt es von der Pressestelle der Neuruppiner Polizei.

Verdächtiger soll für elf Brände verantwortlich sein

Der Brand am Auto des Bürgermeisters Jens-Peter Golde im Vorfeld der Bürgermeisterwahl konnten die Beamten bisher indessen nicht der Serie zuordnen. Insgesamt gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der 19-Jährige für elf Feuer an Garagen und Fahrzeugen im Neuruppiner Stadtgebiet verantwortlich ist, die ab Juli gelegt wurden. Ob er ebenfalls fürs Feuerlegen in der weiteren Region wie bei der aktuellen Brandserie rund um Wusterhausen verantwortlich ist, das kann die Polizeisprecherin Ariane Feierbach noch nicht sagen.

Der Mann ist schon länger im Visier der Kripo, die wegen der Feuer in Neuruppin ermittelt. Festgenommen wurde er aber am Montag nach dem Brand einer Strohmiete zwischen Kantow und Gottberg.

Rasend schnell vom Brandort entfernt

Dort erregte ein Auto das Interesse von Polizisten im Zivil, das sich schnell vom Brandort entfernt hatte. „Der Fahrer des Wagens beschleunigte trotz der durch die Polizeibeamten gegebenen Anhaltesignale“, heißt es von der Polizei. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das auf die Autobahn fuhr, und stoppten es schließlich in der Neuruppiner Hermann-Riemschneider-Straße.

In dem Auto befanden sich drei Männer: der 19-Jährige, aber auch zwei Deutsche im Alter von 22 und 25 Jahren. Alle drei wurden vorläufig festgenommen. Denn in dem Fahrzeug fanden die Polizisten auch Brandbeschleuniger. Die beiden älteren Männer wurden allerdings wieder schnell entlassen, weil ein dringender Tatverdacht fehlte.

Verdächtiger sitzt in U-Haft

Im Falle des 19-Jährigen stellte die Staatsanwaltschaft am Dienstag einen Haftantrag. Er wurde am Dienstagnachmittag auch dem Haftrichter am Neuruppiner Amtsgericht vorgeführt und wurde schließlich in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt derweil weiter. Offen ist, ob der mutmaßliche Brandstifter alleine gehandelt hat oder Komplizen hatte. Woher der Verdächtige kommt, das lässt die Polizei offen. Klar ist indes, dass er auch für den Strohmietenbrand bei Kantow verantwortlich gemacht wird.

Von Celina Aniol