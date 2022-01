Neuruppin

Zwischen 15 und 30 Prozent des Personals fallen derzeit bei der Berliner Polizei wegen Corona aus. Deshalb hat die Hauptstadt-Behörde jetzt die „Pandemiestufe I“ ausgerufen, und somit einen Notfallplan aktiviert. In Brandenburg und auch in der Polizeidirektion Nord ist die Lage deutlich entspannter.

Trotz der sich stark verbreitenden und hochansteckenden Omikron-Variante des Virus fallen in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel, die zur Direktion gehören, vergleichsweise wenige Mitarbeiter der über 1000 Personen zählenden Belegschaft aus. In den vergangenen Tagen seien es nur zwischen einem und drei Prozent gewesen, die durch Corona-Infektionen oder Quarantäne den Dienst nicht antreten konnten.

Neuruppiner Polizei hat Corona-Vorsichtsregeln verschärft

„Das ist wirklich eine geringe Zahl“, sagt Christin Knospe, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. „Wir sind immer noch personell gut aufgestellt.“

Vielleicht auch, weil die staatliche Behörde schon im Vorfeld viel unternommen hat, um die Infektionsgefahr in Schach zu halten. Bereits seit Anfang des Jahres gelten in den Inspektionen verschärfte Vorschriften.

So hat die Prignitzer Polizei ihren Betrieb zum Beispiel auf Zwölf-Stunden-Schichten umgestellt. Dadurch werden die Kontakte zwischen den einzelnen Gruppen minimiert, weil der Wechsel nur zwei anstatt wie sonst üblich dreimal am Tag stattfindet, erklärt Knospe.

Dienstübergabe in Neuruppin mit wenig Kontakt

In Neuruppin achte man besonders darauf, dass die Übergaben der einzelnen Dienstgruppen, so gut es geht, kontaktlos verlaufen. Sprich: Nur die Leiter sehen sich dabei, nicht aber die gesamten Teams. Die Kriminalpolizei teile sich in Früh- und Spätschichten auf, wenn die Beamten sich enge Büros teilen müssen. Und der Verwaltungsapparat arbeite nach wie vor an vielen Stellen vom Homeoffice aus.

Dieser vorsichtige Kurs hat sich bewährt. Bislang sei die Direktion von größeren Ausbrüchen unter den Mitarbeitern verschont geblieben, trotz der einzelnen Corona-Fälle in den Teams.

Brandenburgische Polizei hat derzeit wenig Corona-Ausfälle

Auch brandenburgweit fällt die bisherige Personal-Bilanz trotz Omikron laut Torsten Herbst, der Sprecher des märkischen Polizeipräsidiums ist, gut aus. So fielen zum Beispiel am Montag lediglich 144 der landesweit insgesamt 7200 Bediensteten wegen Corona aus. Das sind zwei Prozent der Mitarbeiter.

Etwa 49 der 144 Betroffenen, seien aus reiner Vorsicht wieder nach Hause geschickt worden, weil es in ihrem privaten Umfeld einen positiven Test gab. Mit diesem Schritt wolle die Polizei Infektionsketten unterbrechen. „Mit dieser Regelung sind wir schon in der vergangenen Wellen gut gefahren“, sagt Herbst.

In Neuruppin, aber auch in den benachbarten Städten finden seit einiger Zeit regelmäßige Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen statt. Da viele am selben Abend stattfinden, benötigt die örtliche Polizei zuweilen eine externe personelle Verstärkung, um die Versammlungen absichern zu können. Quelle: Alexander Bergenroth

Neben Omikron gibt es bei der Polizei derzeit eine weitere pandemiebedingte Belastung: die vielen Demonstrationen gegen die Corona-Regeln wie etwa in Neuruppin, Wittstock, Kyritz oder Perleberg, die von den Beamten begleitet werden. Bisher sei es der Polizeidirektion Nord aber ganz gut gelungen, den regelmäßigen Mehraufwand personell zu stemmen, so Knospe. Und wenn es eng wird, dann gebe es auch Helfer.

Neuruppin: Wasserschutzpolizei im Einsatz bei Demos

Zum Einsatz kommt dann die Direktion Besondere Dienste, die im Volksmund als Bereitschaftspolizei bekannt ist. Derzeit aber auch mal die Wasserschutzpolizisten, die im Moment auf dem Wasser nicht ganz so viele Einsätze haben. Eine Herausforderung sei es dennoch, die vielen Sondereinsätze und den ganz normalen Dienst, der nicht zu kurz kommen soll, personell zu meistern.

Von Celina Aniol