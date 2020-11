Neuruppin

Den Diebstahl eines E-Bikes zeigte eine 58-jährige aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Samstagvormittag bei der Polizei in Neuruppin an. Sie habe das rund 2500 Euro teure Fahrrad ungesichert vor einem Geschäft in der Karl-Marx-Straße abgestellt, um einen kurzen Einkauf zu erledigen, berichtete sie.

Als sie zurückkam war das Fahrrad verschwunden. Die Frau veröffentlichte daraufhin in den sozialen Netzwerken eine Suchmeldung – mit Erfolg. Ein Bekannter von ihr entdeckte das Rad angeschlossen vor einem Wohnhaus an der Neuruppiner Gerhart-Hauptmann-Straße.

Suchmeldung in sozialen Netzwerken half

Die Polizisten vergewisserten sich, dass es sich um das Fahrrad der 58-jährigen handelte, und brachen dann kurzerhand das Fahrradschloss auf. Anhand der Registriernummer konnte der Eigentumsnachweis erbracht werden. Die rechtmäßige Besitzerin bekam so ihr E-Bike schon kurz nach dem Diebstahl zurück. Ein Tatverdächtiger konnte allerdings nicht ausfindig gemacht werden.

