Neuruppin/Kyritz

Die Polizei hat einen 16-jährigen Tschetschenen, der in Kyritz wohnt, nach einem Raubüberfall in Neuruppin festgenommen. Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei am Sonnabend gegen 15 Uhr auf einem Sportplatz an der Neuruppiner Puschkinstraße mit zwei weiteren Jugendlichen auf einen 14-jährigen Neuruppiner zugekommen.

Der 16-Jährige forderte von dem Jüngeren das Mobiltelefon und drohte mit einem Messer.

Stadtgebiet Neuruppin: Schlag mit der Faust ins Gesicht

Der Täter nahm das Handy aus der Jacke des 14-Jährigen und drohte ihm mit dem Tode, wenn er etwas bei der Polizei aussagen würde. Bei einem erneuten Aufeinandertreffen im Stadtgebiet am Nachmittag schlug der 16-Jährige den Jüngeren mit der Faust einmal ins Gesicht, so die Polizei.

Am Abend wurden die Straftaten bei der Polizei bekannt. Nach intensiven Ermittlungen konnte der Täter zweifelsfrei identifiziert werden. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte am Sonntag die Wohnanschrift des 16-Jährigen in Kyritz. Am Abend wurde er bei einer Verkehrskontrolle in Wusterhausen vorläufig festgenommen. Das Messer sowie das Handy wurden nicht gefunden.

Weiterer Raubüberfall in Wusterhausen

Im Polizeigewahrsam prüften Beamte die persönlichen Gegenstände des 16-Jährigen und fanden bei ihm Kopfhörer. Bereits am Freitagabend waren einem 19-jährigen Wusterhausener in der Straße Promenade diese Kopfhörer gestohlen worden. Ein bis dahin Unbekannter schlug den 19-Jährigen und forderte unter Vorhaltung eines Messers die Kopfhörer.

Aufgrund einer Individualnummer konnten die in den Sachen des 16-Jährigen aufgefunden Kopfhörer eindeutig zugeordnet werden.

Der 19-jährige Wusterhausener erkannte auf Bildern den 16-jährigen Tschetschenen als Täter.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin führte dies dazu, dass der 16-Jährige, bereits polizeilich einschlägig Bekannte am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden konnte. Dieser verkündete die Untersuchungshaft.

Intensivtäter aus Kyritz

Bei dem 16-Jährigen handelt es sich laut Polizei um einen der Intensivtäter aus dem Kyritzer Raum, denen in den vergangenen Monaten zahlreiche Straftaten zugeordnet werden konnten und gegen den in weiteren ähnlichen Fällen ermittelt wird.

Der Leiter der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin, Polizeidirektor Jirko Lehmann, betonte, dass damit ein wichtiges Zeichen gesetzt wurde. Jegliche Bemühungen seitens der Polizei sowie von externen Partnern, präventiver oder gefahrenabwehrender Art, den Jugendlichen von weiteren kriminellen Handlungen abzuhalten, hatten zuvor nicht gegriffen.

Von MAZonline