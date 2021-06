Neuruppin: Polizei nimmt Partymeile am Bollwerk ins Visier

Neuruppin

Mit verstärkten Kontrollen haben Polizei und Ordnungsamt am Wochenende das nächtliche Leben am Neuruppiner Bollwerk ins Visier genommen. Angesichts zuletzt sommerlicher Temperaturen und der derzeit niedrigen Corona-Inzidenz war dort an den vergangenen Wochenenden wieder ausgelassen gefeiert worden. Anwohner hatten wegen Ruhestörungen mehrfach die Polizei gerufen.

In der Nacht zum Samstag waren in der Spitze gegen 23 Uhr etwa 130 Personen in unterschiedlichen Gruppen am Bollwerk versammelt. Dabei kam es bis auf eine Meldung eines Anwohners wegen ruhestörenden Lärms zu keinerlei Besonderheiten, teilt die Polizei mit.

In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt

In Zusammenarbeit mit einem Team des Ordnungsamtes Neuruppin wurde eine Gruppe von etwa 50 Personen wegen zu lauter Musik angesprochen. Eine Lautstärkenmessung blieb mit 48 Dezibel zwar knapp unterhalb des Grenzwertes, die Gruppe musste die Musik dennoch leiser machen.

Auch in der Nacht zum Sonntag waren Uniformierte am Bollwerk und an anderen bekannten Treffpunkten von Jugendlichen unterwegs. Diesmal hatten sich in der Spitze konnten bis zu 100 Personen versammelt.

Diebstähle, Körperverletzung, Raub

Zwischen 22 Uhr und 23.30 Uhr kam es zu zwei Diebstählen, einer Körperverletzung und einer Raubstraftat. In allen Fällen werde ermittelt, so die Polizei. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Platzverweis mit Großaufgebot

Gegen 3.30 Uhr meldete ein Anwohner ruhestörenden Lärm durch Musik an der Seepromenade. Dort hatten sich etwa 30 Personen um eine Musikbox versammelt. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und erteilte den Jugendlichen einen Platzverweis. Diesem seien sie „schließlich, wenn auch nur zögerlich“ nachgekommen, hieß es am Sonntag.

Die Musikbox, die einem 20-Jährigen gehörte, sei sicherheitshalber konfisziert worden.

Von MAZonline