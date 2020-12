Neuruppin

Mit Bildern aus der Überwachungskamera sucht die Polizei den Mann, der am Abend des 7. Dezembers die Jet-Tankstelle an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neuruppin überfallen hat.

Täter trug Kapuze und Sonnenbrille

Der Mann hatte die Mitarbeiterin der Tankstelle gegen 21.30 Uhr mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld erbeutet. Inzwischen ist das Material der Überwachungskamera ausgewertet worden. Sie hat den Täter gefilmt. Er war dunkel gekleidet, hatte ein Basecap und eine Kapuze auf und trug neben einem Tuch vor dem Gesicht auch eine Sonnenbrille.

Ermittler hoffen auf Hinweise

Die Polizei fragt nun: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neuruppin unter Telefon 03391/35 40.

Die vollständigen Videoaufnahmen des Täters sind abrufbar unter https://polizei.brandenburg.de/fm/104/Ueberfall-Tankstelle-2020-12-07.mp4

Von MAZonline