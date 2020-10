Neuruppin

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem jungen Mann, der an einem Einbruch beteiligt gewesen sein soll. Unbekannte Täter waren bereits am 11. Juni in ein Einfamilienhaus in der Neuruppiner Jacob-Degen-Straße eingedrungen. Sie brachen die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Zimmer. Die Einbrecher stahlen Geld und Schmuck.

Der junge Mann lenkte Zeugen ab

Dabei wurden Zeugen von einem jungen Mann angesprochen, der diese offenbar ablenken sollte und somit laut Polizei in Zusammenhang mit der Tat steht. Der Mann ist etwa 18 bis 20 Jahre alt und schlank. Er hat dunkle, kurze Haare und dunkle Augen. Der junge Mann ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Am Tattag trug er eine weiße Jacke und einen dunklen Rucksack.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zum Mann auf dem Phantombild Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03391/35 40 zu melden.

