Neuruppin

Beim Ergreifen einer als vermisst gemeldeten Jugendlichen ist am Mittwochabend in Neuruppin ein 21-jähriger Polizist verletzt worden. Der Beamte und sein Kollege hatten die 17-Jährige gegen 21.45 Uhr in Begleitung eines 20-Jährigen am Bahnhof West entdeckt. Am Streifenwagen angekommen, weigerte sich die 17-Jährige einzusteigen und rannte davon. Der 21-jährige Polizist rannte hinterher.

Begleiter springt dem Beamten in den Rücken

Nach etwa 50 Metern stoppte der Polizist das Mädchen. In diesem Moment sprang ihm der 20-Jährige in den Rücken und riss ihn zu Boden. Der Polizist wurde dabei verletzt.

Der 20-Jährige wurde zu Boden gebracht und fixiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 21-jährige Polizist ist vorerst nicht mehr dienstfähig.

Von MAZonline