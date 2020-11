Neuruppin

Viele Energieanbieter haben für 2021 steigende Preise angekündigt. Vor allem Erdgas wird teurer, zum Teil ganz erheblich. Grund dafür ist eine neue CO2-Abgabe, die der Bund zum Januar 2021 verlangt. Pro Tonne ausgestoßenen Kohlendioxids werden im kommenden Jahr 25 Euro fällig, in den folgenden Jahren noch mehr.

Die Stadtwerke Neuruppin müssen diese Abgabe zahlen, wollen sie aber zunächst nicht an ihre Kunden weitergeben. „Der Preis für Erdgas bleibt im kommenden Jahr stabil“, versicherte Geschäftsführer Thoralf Uebach auf Nachfrage. Ein Grund für die Entscheidung der Stadtwerke: Noch seien rund um die CO2-Abgabe zu viele Fragen offen.

Zwar ist seit über einem Jahr bekannt, dass die neue Abgabe für fossile Brennstoffe fällig wird, zu denen auch Erdgas zählt. Doch bis heute habe der Bund noch nicht alle gesetzlichen Regelungen dafür getroffen. „Wir wissen, dass wir CO2-Zertifikate erwerben müssen“, sagt Guido Gerlach, der Vertriebschef der Stadtwerke. Doch noch immer sei unklar, wie das funktioniert.

Thoralf Uebach ist Geschätsführer der Stadtwerke Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Trotz dieser Unsicherheit haben etliche Anbieter bereits höhere Preise für 2021 angekündigt. Das Preisvergleichsportal Verivox geht davon aus, dass ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland, der mit Erdgas heizt, aufgrund der neuen Abgabe im Jahr 2021 etwa 100 Euro mehr bezahlen muss. Andere Berechnungen kommen zu noch höheren Kosten. Weil der Preis für ein Zertifikat bis 2025 steigt, könnten die Mehrkosten in fünf Jahren sogar 135 Euro betragen.

Die Stadtwerke Neuruppin wollen ihren Preis bis Oktober 2021 nicht anheben. Was danach kommt, sei derzeit aber noch unklar, sagt Uebach. Möglicherweise kann ein Teil der Abgabe durch einen geringeren Einkaufspreis beim Erdgas ausgeglichen werden. Auch das ist aber unsicher. Das städtische Unternehmen ist gerade erst dabei, das Gas für 2022 einzukaufen.

Auf den Strompreis hat die CO2-Abgabe keine Auswirkungen, auch der soll 2021 bei den Stadtwerken gleich bleiben. Geringfügig billiger werden könnte dagegen die Fernwärme.

Schon vor Jahren hatten die Stadtwerke beginnen, auf den ehemaligen Rieselfeldern am Klärwerk sogenanntes Energieholz anzubauen. Die Bäume werden jung gefällt und zu Holzhackschnitzeln verarbeitet die im Heizkessel verbrannt werden. Innerhalb weniger Jahre wachsen die Pappeln nach. Quelle: Reyk Grunow

Eigentlich müsste der Preis dort deutlicher fallen, sagt Uebach. Doch weil die Stadtwerke ihre Fernwärme vor allem mit Gas erzeugen, wird auch dort die neue Abgabe fällig. Allerdings nur für den Teil der Wärme, der mit herkömmlichem Erdgas gewonnen wird. Der Neuruppiner Energieversorger arbeitet teilweise aber auch mit erneuerbaren Brennstoffen. Unter anderem mit Biogas aus dem Klärwerk, das vorerst von der CO2-Abgabe befreit ist.

Anfang 2022 soll zudem ein neues Heizkraftwerk in Betrieb gehen, das ausschließlich einen erneuerbaren Rohstoff verwendet: Holz. Dafür wollen die Stadtwerke selbst Holzhackschnitzel erzeugen. Auf den ehemaligen Rieselfeldern am Klärwerk, in einer ehemaligen Baumschule bei Werder, auf einem Feld am Lindenzentrum und im Gewerbegebiet Treskow bauen sie dazu seit einigen Jahren bereits Pappeln an, die als Brennstoff gefällt werden können und schnell wieder nachwachsen.

Weil nachwachsende Brennstoffe von der Kohlendioxid-Abgabe befreit sind, könnte sich das Heizen mit Holz positiv auf den Fernwärmepreis auswirken. Ökologisch ist es aus Sicht der Stadtwerke ohnehin: Beim Verbrennen des Holzes wird nur so viel Kohlendioxid frei, wie die Bäume beim Wachsen aufgenommen haben.

Von Reyk Grunow