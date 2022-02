Neuruppin

Ein 21-Jähriger (1,82 Promille) und ein 27-Jähriger (1,59 Promille) sind in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neuruppin in Streit geraten.

Auf der Straße kam es zum Gerangel und zu Handgreiflichkeiten, in deren Folge der 27-Jährige auf einen Gartenzaun fiel. Dabei zog er sich eine Verletzung am Oberschenkel zu, sodass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Saufkumpan war auch verletzt

Nachdem der 27-Jährige abtransportiert war, machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Saufkumpanen. In der Neuruppiner Karl-Marx-Straße in Höhe der Pfarrkirche spürten die Beamten den 21-Jährigen auf.

Auch er hatte bei der Prügelei Verletzungen an den Händen und am Kopf erlitten, lehnte eine medizinische Versorgung aber ab.

Die Polizei nahm den jungen Mann trotzdem mit und steckte ihn „zur Verhinderung weiterer Straftaten“, wie es hieß, in die Ausnüchterungszelle auf der Polizeiwache.

