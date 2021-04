Neuruppin

Das hätte auch tödlich enden können: Ein 53 Jahre alter Mann aus Berlin schubste am Donnerstag gegen 20.25 Uhr am Neuruppiner Bahnhof Rheinsberger unvermittelt und hinterrücks einen 54 Jahre alten Mann vom Bahnsteig. Der 54-Jährige fiel aufs Gleis und wurde dabei verletzt, konnte aber selbst wieder aus dem Gleisbett klettern, kurz bevor der Zug kam.

Bahnsteigschubser randaliert rauchend im Zug

Der Schubser stieg dann mit einer brennenden Zigarette in den Zug und randalierte dort. Die Polizei kam und ließ den 53-jährigen Berliner, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Klinik einweisen.

Faustschlag ins Gesicht aus dem Nichts

Vermutlich derselbe Mann hatte schon gegen Mittag in der Virchowstraße einer 35 Jahre alten Neuruppinerin blutig geschlagen. Er war mit einem Fahrrad an ihr vorbeigefahren, hatte das Rad kurz abgestellt und der Frau dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau rettete sich in einen Hausaufgang, und der Mann ging davon.

Wirre Angaben bei der Polizei

Gegen 20 Uhr war der Mann dann in der Polizeiinspektion in Neuruppin aufgetaucht, hatte das Fahrrad mit wirren Angaben im Besucherbereich abgestellt und war davongegangen.

