In Neuruppin haben sich die Stadtverordneten im Streit um die Schulkrankenschwester an der Puschkin-Oberschule durchgesetzt. Sie haben jetzt festgelegt, dass die Stelle der Krankenschwester an der Oberschule erhalten bleiben muss. Das glaubten sie im Dezember schon einmal beschlossen zu haben. Die Verwaltung sah das zuletzt aber anders.