Aus den Dachrinnen wächst Gras, eine junge Birke reckt sich aus dem Dach. Die Natur hat sich die ehemaligen Kasernen der sowjetischen Streitkräfte in Neuruppin zurückerobert. Ein Ort, der auch Schüler begeistern kann, glaubt Dokumentarfilmer Sebastian Heidinger: „Die Ruinen sind ein Magnet.“

Neuntklässler der Neuruppiner Puschkinschule drehen derzeit im Rahmen des Projektes „Cinema en curs – Filmen macht Schule“ einen Dokumentarfilm über Orte der ehemaligen sowjetischen Streitkräfte in Neuruppin – die Kasernen und die Hangars. Bis zu den Herbstferien soll der Film fertig geschnitten sein.

Historisches Material: Eine ehemaliger Soldat bot sein in Neuruppin entstandenes Fotoalbum an Quelle: Henry Mundt

Über einen privaten Kontakt konnten die Schüler einen heute 70-jährigen Mann ausmachen, der von 1968 bis 1970 in Neuruppin stationiert war. Der ehemalige Soldat, der etwa hundert Kilometer entfernt von Moskau lebt, bot den Schülern sein Fotoalbum an und erinnert sich in über Skype geführten Interviews an seine Zeit in Deutschland. „Für ihn war das eine tolle Zeit“, sagt Deutschlehrerin Sabine Neppl, die das Projekt begleitet. „Es war wie eine Auszeichnung nach Deutschland zum Militärdienst zu dürfen.“

Gemeinsam mit Neppl haben die Schüler den geschichtlichen Hintergrund der Stationierung aufgearbeitet. Doch interessiert die Schüler nicht nur die Vergangenheit. Auf dem Hangar haben sie sich auch damit beschäftigt, wie das riesige Areal heute genutzt wird. „Auf diesem Gelände lagert sich Geschichte ab“, sagt Neppl.

Drehort mit besonderer Atmosphäre: ehemaliges Kasernengelände in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt

Seit 2016 nimmt die Neuruppiner Puschkinschule an dem internationalen Filmprojekt „Cinema en curs“ teil. Im vergangenen Jahr entstand der Film „Der See ist unser Brot“ über die Fischerfamilie Purand. Ziel des Projektes sei auch, neue Sehgewohnheiten zu etablieren, sagt Dokumentarfilmer Sebastian Heidinger, der jede Woche drei Stunden mit den Schülern arbeitet.

Gemeinsam mit den Schülern hatte er Filmbeispiele bekannter Dokumentarfilmer analysiert. Viele Schüler hätten bereits Erfahrungen mit Handy-Videos, sagt er. „Doch hier geht es um etwas ganz anderes. Klare, lange Einstellungen, keine Schwenks, keine Zooms.“

Wie man mit dem Mikro arbeitet: Dokumentarfilmer Sebastian Heidinger mit den Puschkinschülerinnen Melissa Walter und Lea-Sophie Nusch (r.) Quelle: Henry Mundt

Auf dem ehemaligen Kasernengelände haben die Schüler zunächst eine Viertelstunde Zeit alleine über das Gelände zu streifen und nach Orten zu suchen, wo sie später die Kamera aufstellen möchten. „Das hier ist ein spezieller Drehort, der sehr von der Atmosphäre lebt“, sagt Heidinger. „Fragt euch, was ihr hier an diesem Ort empfindet und wie ihr das erzählen wollt.“

Sean hat den Ort, wo er gerne die Kamera aufstellen würde, schnell gefunden – eine alte Tür, durch die das Sonnenlicht fällt. Cheyenne schlägt vor, sich den hinter großen Bäumen verborgenen Kasernen möglichst langsam zu nähern. Ein guter Vorschlag, findet Heydinger. Die Aufgaben für den Dreh sind schnell verteilt: Sean übernimmt die Kamera, Cheyenne die Regie und Lea-Sophie und Melissa den Ton.

